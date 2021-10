Alghero: stasera Jam Session al Poco Loco - C'è l'Harsh Trio

Riprende l'appuntamento storico del Poco Loco, la Jam session. Un momento di ritrovo per tutti i musicisti jazz sardi che, negli anni si intercambiano sul palco per dare vita a un concerto sempre nuovo. Stasera alle 21,30, ingresso libero, sarà la volta dell 'HARSH TRIO formato da Gianluca Gadau chitarra voce,Massimo Canu basso,Mauro Cau batteria.Musicisti che vantano collaborazioni con Tazenda, Chichimeca, Piero Marras e molti altri. Il trio propone un repertorio in inglese che spazia prevalentemente dal rock al blues anni 60/70, di matrice americana ed anglosassone (Creedence, Jimi Hendrix, Cream, Beatles, Clapton, JJ Cale, Robben Ford, Neil Young.) Prenotazioni con il sistema rapido su www.pocolocoalghero.com Saranno garantite le distanze di sicurezza per i protocolli anti Covid. Il concerto avrà inizio intorno alle ore 21 e l'ingresso è gratuito. Per info 079983604 oppure possibilità di prenotare con la piattaforma online su www.pocolocoalghero.com