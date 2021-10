Cinema Teatro Astra Sassari: oggi concerto dei Bertas - Domani Contos de Foghile

Dopo 56 anni di attività musicale, abbiamo vissuto innumerevoli stagioni, nelle quali siamo tanto cambiati, e con noi le nostre proposte e il pubblico che è cresciuto con noi e la nostra musica. Abbiamo attraversato generazioni di ascoltatori e consideriamo tutto questo un autentico privilegio. Il privilegio di nascere a nuova vita, di continuo. “Non si vive una volta sola” è anche una sorta di incitamento, un augurio che estendiamo a tutti ora che la vita sembra riprendere il suo corso normale dopo un lungo periodo cupo e angosciante. E' un augurio infine anche per il Cine Teatro Astra, spazio prezioso e necessario alla vita culturale della nostra città, che sta finalmente rinascendo a una vita stagione che auspichiamo interminabile. Siamo profondamente orgogliosi di essere i primi musicisti a calcarne il palcoscenico del nuovo teatro in questa sospirata ripartenza”.





Domenica 10 alle 18 andrà in scena “Contos de foghile” di Francesco Enna un omaggio allo scrittore e autore sassarese di teatro per ragazzi, storico collaboratore de “La botte e il cilindro”. Diventato ormai un classico della letteratura e del teatro ragazzi “Contos de Foghile” è una delle produzioni più amate della Botte e il cilindro con cui tot anni fa la compagnia ha iniziato il suo percorso. “Ci piace in questa nuova fase – sottolinea Pierpaolo Conconi direttore artistico della compagnia - e in questa nuova sede ripartire da qui ricordando il passato con tanti nuovi obiettivi”

Prosegue al Cine teatro Astra la programmazione della XXXII edizione di “Famiglie a teatro” proposta dalla compagnia la Botte e il cilindro. Dopo il successo dello spettacolo di apertura con la nuova produzione “Per Anne Frank” la compagnia propone ora un week end all'insegna della musica e del teatro ragazzi. Sabato 9 alle 21 andrà in scena una coproduzione della Botte e cilindro con i Bertas (fuori dalla programmazione di “Famiglie a Teatro”) storica band sassarese formata da Enzo Paba, voce e chitarra Mario Chessa, voce e tastiere Marco Piras, chitarra. I Bertas proporranno un concerto – spettacolo dal titolo “Non si vive una volta sola”. “Le musiche sono tratte dal nostro ultimo disco - dice Mario Chessa - e gli amici de La Botte e il Cilindro ci aiuteranno, con delle brevi letture di presentazione ai brani. Il titolo del progetto ci descrive molto bene.