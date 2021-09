Alghero: i "Risvegli" di Mauro Uselli diventano itineranti - Ad Aglientu, Porto Torres e Sassari

Brani di autori che hanno fatto la storia della musica classica barocca e altri che anticipano il periodo romantico. Grande afflusso di turisti che si sono avvicinati nell’atrio della chiesetta di Sant’Agostino. Curiosi, turisti, residenti hanno potuto apprezzare la musica del maestro, i suoi virtuosismi, la personalità artistica e il suo modo originale di accogliere il pubblico. Il prossimo appuntamento è il 3 settembre nella Chiesa di San Francesco ad Aglientu, e sempre a settembre sono previste esibizioni per strumento solo, nella basilica di San Gavino a Porto Torres e nel Duomo di Sassari. Una stagione fortunata per il maestro che nonostante le restrizioni e le difficoltà logistiche legate alla sicurezza nei luoghi dei concerti, ha messo a segno un’ edizione partecipatissima come “Alghero in classica” e altri concerti live nello splendido chiostro di San Francesco ,nel cuore della città vecchia. “ Per me è sempre un onore suonare per la mia città; da diversi anni i “Risvegli musicali “sono seguiti , apprezzati e applauditi. Nonostante il mio lavoro mi traghetti verso nuovi lidi, cerco di restare ancorato alle mie radici e di trovare ispirazione laddove sono cresciuto sia come persona che come artista”.

Musica frutto di un lavoro introspettivo che fonde sapientemente il carattere terapico e curativo del sonoro contestualizzato in ambienti che ne amplificano l’essenza. Uselli infatti ha voluto dislocare i suoi concerti nelle location cittadine meno frequentate ma cariche di valore e identità storiche. Per questo motivo i suoi Risvegli proprio in questi giorni hanno preso vita nella chiesetta di Sant’Agostino vecchio. I brani scelti per i concerti non sono pezzi scritti per flauto dagli autori ma sono composizioni per cembalo e liuto trascritti per flauto dal maestro Mario Folena: “Les Baricades Misteriouses” di Francois Couperin,” Suite in G Maior”e “Allemande from Partite” di Sylvius Weiss, “Praludium” e , Sarabande Double di J.Sebastian bach, “Suite in C Maior” di Dietrich Buxtehude, “Allemande from Partita” C.Ph.E Bach.