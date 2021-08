JazzAlguer chiude a "stelle e strisce" sul palco la cantante americana Rose Ann Dimalanta

elettronica jazzalguer@gmail. com . Gli accessi agli eventi della rassegna sono consentiti previa verifica della Certificazione verde COVID-19.



Il debutto discografico del trio, "It's Time", è un cocktail esplosivo e vincente in cui i sapori soul, latin, funk, jazz e R&B sono amalgamati in maniera superba da musicisti di gran classe. La vocalità della leader, unita alla sua abilità di pianista, sarà l'anima della performance algherese, impreziosita dalla sua innata capacità di fondere tra loro stili differenti, che rappresentano perfettamente l'anima e l'essenza del jazz moderno. I biglietti per il concerto di Rose Ann Dimalanta costano venti euro, e si possono acquistare su TicketSms, BoxOffice Sardegna e ad Alghero presso l'edicola di via Catalogna. Informazioni al numero 328 83 99 504 e all'indirizzo di posta

Il documento attesta: l'avvenuta vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose che al completamento del ciclo vaccinale); la negatività al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; la guarigione dal COVID-19 negli ultimi sei mesi. La quarta edizione di JazzAlguer è organizzata dall'associazione culturale Bayou club-events con il contributo del MiC - Ministero della Cultura, dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, della Camera di Commercio di Sassari nell'ambito del bando Salude&Trigu, della Fondazione Alghero, dell'Associazione I-Jazz, e con il Patrocinio del Comune di Alghero.

Titoli di coda per la quarta edizione di JazzAlguer, la rassegna organizzata dall'associazione Bayou Club-Events, con la direzione artistica di Massimo Russino, che per due mesi ha chiamato a raccolta nella città di Alghero alcuni tra i più importanti nomi nell'attuale panorama jazzistico italiano, e non solo. Sabato 28 agosto la manifestazione saluterà il suo pubblico con un imperdibile concerto che dalle 21.30 vedrà sul palco di Lo Quarter il trio della pianista, tastierista, compositrice e cantante statunitense Rose Ann Dimalanta, affiancata da Raymond McKinley al basso e Massimo Buonanno alla batteria. Originaria di Oakland, la Dimalanta è una stella del jazz internazionale, con all'attivo una decina di dischi a suo nome, oltre a collaborazioni dal vivo e in studio con superlativi musicisti come Beyoncé, Stevie Wonder, Sheryl Crow, Fred Wesley, Bobby Byrd e Maceo Parker, tra gli altri. La poliedrica artista californiana ha fatto parte della Prime Time Band nello show televisivo di Jay Leno alla NBC, così come dei New Power Generation di Prince durante il tour mondiale "Musicology".