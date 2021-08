Alghero: sabato Edoardo Bennato all'Arena Rugby di Maria Pia

Archiviati Francesco De Gregori, Rkomi, Mahmood e Ron e in attesa dello sbarco del rock di Edoardo Bennato (sabato 28 agosto), il ricco calendario di eventi e manifestazioni che accompagna l'estate della Riviera del Corallo continua a stupire ed emozionare. Giovedì 26 agosto, alle ore 19, nel giardino del Museo del Corallo, per “Ai margini della notte”, la presentazione del libro di Maria Antoniett­a Maccioccu, Mondo Golem. Alle ore 21 l'atteso appuntamento algherese col Festival Musica sulle Bocche: "Mogol & Medit Voices, mi ritorni In mente" ovvero un talking show con Giulio Repe­tti in arte Mogol e la Medit Voices dire­tta dal Maestro Angelo Valori. Venerdì 27 agosto si parte dalle ore 18 al Giardino del Museo del Corallo con "Anant i mirant", la presentazione del libro in algherese di Claudio Gabriel Sanna a cura di Jordi Aliguè. Alle ore 18.30 nell'oasi “Le Prigionette” l'Obra Cultural de l'Alguer inaugura tre giorni di Festes 31 de agost in collaborazione con la Diputació di Barcelona, il Parco Naturale di Porto Conte, il Parco Nazionale dell'Asinara, il Comune di Alghero ed il supporto della Fondazione Alghero. Sabato 28 agosto per gli amanti del rock italiano c'è Edoardo Bennato (ore 21, Maria Pia, a cura dell'Associazione La Via del Collegio in collaborazione con l'Associazione Culturale Impressioni), mentre sul palco del Quarter va in scena un nuovo concerto targato JazzAlguer - Rose Ann Dimalanta Trio - Rose Ann Dimalanta voce e piano; Raymond McKinley basso; Massimo Buonanno baeria, a cura di Bayou Club Events. Per informazioni, curiosità e contatti, attive le pagine social “Alghero Turismo” e il sito dedicato https://www.algheroturismo.eu/ . --