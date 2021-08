Cagliari: per la rassegna Logos/Controindanza "Vicina distanza" al Lazzaretto

Il precario equilibrio delle relazioni dove l'ascolto profondo è l'unico strumento per nutrire un incontro autentico. “Vicina distanza” è un viaggio alla scoperta della nostra profonda complessità. In scena domenica 22 agosto alle 20.30 al Lazzaretto di Cagliari per la rassegna internazionale Logos/ Cortoindanza diretta da Simonetta Pusceddu. Scritto e interpretato da Giorgia Gasparetto e Priscilla Pitzol. L’esplorazione di uno spazio di intimità capace di preservare il dispiegarsi di dinamiche personali, paure, insicurezze, dove poter dare voce ad alcune parti di noi alle quali non sempre sappiamo dare ascolto da soli. costumi e scenografia: Santo Pablo Krappmann. A seguire la creazione "Une île" di e con Anthony Mathieu.

I biglietti si possono prenotare e acquistare con possibilità di abbonamento per tutti gli spettacoli di Logos/Cortoindanza sul sito www.tersicorea.it - tel. 070/275304 - 328/9208242 – 338/7423243 - tersicoreat.off@gmail.com

L'organizzazione ricorda che è stato attivato un servizio per effettuare il tampone gratuitamente al Lazzaretto di Cagliari per poter accedere allo spettacolo del 22 agosto 2021. É necessario confermare questa opzione all'atto dell'acquisto dei biglietti. Si tratta di tampone salivare eseguito tramite il servizio ambulanza con personale medico specializzato e autorizzato. Per coloro che avessero necessità è obbligatorio prenotarsi specificando nome e cognome delle persone che vogliono usufruire di tale servizio e poter organizzare la lista delle persone. Prenotazione entro non oltre il 21 agosto 2021.