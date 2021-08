Ittiri: sul sagrato della chiesa di San Maurizio va in scena il Trio Mat

La bella cornice campestre della chiesa di Nostra Signora di Castro, a pochi chilometri da Oschiri, ospita alle 18 un evento in perfetta sintonia con il tema di questa edizione del festival ispirata alle stelle e a Dante Alighieri (che le cita in chiusura di tutt'e tre le cantiche della sua Commedia), nel centenario della morte del sommo poeta: "Sa Divina Cumedia", un concerto di musiche e parole che trae origine dalla prima e coraggiosa traduzione dell'opera di Dante in sardo realizzata da Pietro "Pedru" Casu (1878 - 1954), parroco, letterato e studioso della lingua berchiddese. Protagonisti dell'evento, Paolo Fresu alla tromba e al flicorno, il pianista Ramberto Ciammarughi, il coro di Orgosolo Tenore Murales e tre lettori non professionisti in logudorese: Nino Pericu e Domenico Campesi di Oschiri, e la berchiddese Bastianina Calvia, presidente dell'associazione Eredi Pietro Casu con il cui patrocinio viene presentato il progetto.





Al rientro a Berchidda, consueto preludio al concerto serale con la Funky Jazz Orkestra diretta da Antonio Meloni, che ogni giorno alle 19.30 si esibisce in un diverso punto del paese, in questo caso nello spazio davanti al cinema. Alle 20, nuovo appuntamento della serie Festival Bar, la rassegna di gruppi e solisti che ogni sera va in scena in un diverso bar del paese: domani (venerdì 13) è la volta del Friends Bar che ospita Bella Socio, musicista olbiese del collettivo musicale Negative Outcomes. Dopo aver suonato in una rock band per alcuni anni in Inghilterra, è tornato in Sardegna per intraprendere un percorso musicale completamente diverso, all'insegna di un sound caratterizzato da elementi indie e pop, con testi che trasudano malinconia, nostalgia, e il senso di inadeguatezza e sconforto nei confronti dell'esistenza. Poi, alle 21.30, come sempre, il piatto forte della serata: sul palco di Piazza del Popolo, torna in scena Gianluca Petrella, già tra i protagonisti di "Heroes", il tributo a David Bowie applaudito due sere prima.





Stavolta il trombonista si presenta al centro dei riflettori con la sua Cosmic Renaissance, il suo progetto ispirato alla musica di Sun Ra, con Mirco Rubegni alla tromba, Francesco Ponticelli al basso, Federico Scettri alla batteria e Simone Padovani alle percussioni. Classe 1975, Gianluca Petrella è tra i più apprezzati musicisti italiani nel mondo: in oltre vent'anni di attività ha collaborato con artisti di fama internazionale scrivendo, esibendosi e incidendo musica in maniera trasversale, dalla sperimentazione al mainstream.





È riconosciuto per aver calcato molti tra i più prestigiosi palcoscenici e i festival internazionali, per aver vinto per due anni consecutivi il celebre "Critics Poll" della rivista Down Beat, nella categoria "artisti emergenti", per i lavori editi da prestigiose etichette (ECM Records, Blue Note, !k7, Ninja Tune) e per le sue collaborazioni con Enrico Rava e altri big, non solo in ambito jazzistico, come Ricardo Vilallobos, Moritz Von Oswald, dj Gruff. Nel 2017 è entrato a far parte della band di Lorenzo Cherubini alias Jovanotti. La musica non si ferma mai, a Time in Jazz; ecco dunque, al termine del concerto di Petrella e soci, il consueto appuntamento con il batterista Nanni Gaias e il suo quartetto, che ogni sera ospita un diverso musicista: lo special guest, stavolta, è il sassofonista Vincenzo Saetta, per un omaggio a Napoli Centrale, la storica formazione tra le protagoniste del jazz-rock italiano negli anni Settanta.

Si apre a Ittiri la giornata di venerdì 13 agosto di Time in Jazz, il festival diretto da Paolo Fresu, in pieno svolgimento, fino a lunedì 16, tra il paese natale del trombettista e gli altri quattordici centri del nord Sardegna in cui si snoda quest'anno il suo ampio cartellone di concerti. Alle 11, all'esterno della chiesa di San Maurizio, è di scena il trio MAT di Marcello Allulli (sax tenore), Francesco Diodati (chitarra) e Ermanno Baron (batteria), formazione nata nel 2007 e che si è messa subito in luce per la sua ricerca di una fusione di suoni acustici ed elettronici. L'intesa fra i tre musicisti si traduce in concerti carichi di tensione emotiva, con rapide sferzate noise che si alternano a momenti lirici, e sinuose melodie che si sovrappongono a incastri ritmici complessi. È dello scorso aprile il quarto album del MAT, "In front of", pubblicato dall'etichetta Tuk Music.