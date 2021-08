Ottana Estateatro chiude con "Santa subito 5G" - Un successo la rassegna dei Barbariciridicoli

Il paese delle maschere Boes e Merdules, chiude così una rassegna che rappresenta ormai un appuntamento fisso per il territorio. Quest’anno evento centrale è stato lo spettacolo “Carla o dell’essere se stessi”, monologo autobiografico di Carla Baffi che ripercorre il lungo e tortuoso cammino che ha portato Enzo Giagoni, ex poliziotto, ad ascoltare il proprio essere donna intrappolata in un corpo maschile. Una vicenda che a Ottana ha appassionato un pubblico attento che a fine spettacolo ha riflettuto sulla libertà di ciascuno di autodeterminarsi. Importanti anche i finanziatori della manifestazione resa possibile grazie all’importante sostegno del Comune di Ottana, che, insieme all’Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna, alla Fondazione di Sardegna, e al Gal Barbagia (col Progetto Cultura al Centro) hanno contribuito alla manifestazione, consentendone anche il suo svolgimento interamente gratuito.

Saranno i santi e le invocazioni di Santa Subito 5G a chiudere la rassegna teatrale Ottana Estateatro, manifestazione organizzata e proposta dai Barbariciridicoli, giunta alla ottava edizione con un’offerta culturale e artistica che ha coinvolto in questi anni decine di attori con numerose compagnie della Sardegna. Appuntamento all’anfiteatro Andrea Parodi per domani 13 agosto alle 21,30, quando Francesca Falchi “presenterà SANTA SUBITO 5G (due mani giunte fanno miracoli), un monologo tutto al femminile – spiega Tino Belloni, direttore artistico della manifestazione - in cui, tra un lumino a Santa Rita e una puntata di Beautiful, ripercorrerà la storia della sua famiglia rigorosamente matriarcale, quando erano le Sante a risolvere tutti i problemi e non il corriere di Amazon”.