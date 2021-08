Festival di Dromos: stasera Carmen Seuza a Siurgus Donigala

La poliedrica artista di Lisbona, che lo scorso maggio ha soffiato sulle quaranta candeline, si caratterizza per il personalissimo stile, capace di condensare le influenze della tradizione di Capo Verde con elementi del jazz, spaziando sapientemente tra differenti generi musicali, come la morna, il batuke e il soul. Il punto di partenza delle sue esplorazioni musicali sono sempre le sue radici creole (la sua stirpe è capoverdiana di estrazione cristiana), e il suo modo di cantare è una sintesi del tutto personale della verve di Billie Holiday, Nina Simone e Cesária Évora, muovendosi tra melodie inusuali, umori esotici, africanismi, scat jazz, vibrati controllati e frasi dall'andamento imprevedibile. In occasione del concerto, sarà possibile prenotare il menù apericena (al costo di venti euro) proposto dal Ros’e Mari Restaurant. Per informazioni consultare il sito Dromos, prenotazioni al numero 351 583 88 66. C’è ancora San Vero Milis nel cammino di Dromos, per una due giorni che mercoledì 11 agosto proporrà nel Giardino del Museo Civico - dove si può visitare la mostra “Lucciole”, curata da Anna Rita Punzo e Ivo Serafino Fenu sul tema del festival, allestita negli spazi delle chiese sconsacrate dedicate alle Anime e a San Salvatore - una serie di proiezioni cinematografiche che vivranno il loro primo appuntamento alle 22 con il cortometraggio “Warlords” di Francesco Pirisi, seguito dal lungometraggio animato “La tomba delle lucciole” di Isao Takahata, realizzato dallo studio Ghibli (da lui fondato nel 1985 con il suo partner di lunga data Hayao Miyazaki); al centro dello schermo, l'indomani (giovedì 12), il documentario di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado "Il sale della Terra".







I biglietti per i prossimi concerti di Carmen Souza (domani, martedì 10 a Donigala Fenughedu) e di Enzo Favata con il suo progetto "The Crossing" (venerdì 13 nel Bosco di Mitza Margiani nei pressi di Villa Verde) si possono acquistare sul sito www.dromosfestival.it e nella sede di Dromos a Oristano, in via Sebastiano Mele, 5/b. Prezzi e maggiori dettagli sono disponibili alla pagina Ticket nel sito del festival. Per informazioni, la segreteria di Dromos risponde al numero di telefono 0783310490, al numero whatsapp 3348022237 e all'indirizzo di posta info@dromosfestival.it. Notizie e aggiornamenti anche nelle pagine Facebook e Instagram di Dromos. I concerti e tutti gli altri appuntamenti del festival si tengono nel rigoroso rispetto delle misure anti-Covid. A partire da venerdì 6 agosto, per accedere ai concerti e a tutti gli altri eventi in programma, è necessario dotarsi di Green Pass, rilasciato a chi ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino anti Covid-19 (validità dal quindicesimo giorno a seguito della prima dose), ma anche a chi risulterà negativo a test molecolare/antigenico rapido (validità 48 ore) e a quanti presenteranno valido certificato di guarigione da Covid-19 (validità sei mesi). La richiesta del green pass dovrà essere fatta attraverso il sito www.dgc.gov.it. Sono esentati da queste prescrizioni i minori sotto i dodici anni e chi presenterà idonea certificazione medica. I controlli saranno effettuati con l'app Verifica C19 che legge il QR code della Certificazione verde e ne valuta l'effettiva validità. È considerato valido sia il formato digitale che quello cartaceo. Per rendere più snelle le procedure ed evitare assembramenti, si consiglia di avere a portata di mano un documento di riconoscimento.

Le atmosfere e i ritmi creoli capoverdiani caratterizzano l’appuntamento di martedì 10 del festival Dromos , in corso tra Oristano e altri centri e località della sua provincia fino al 13 agosto (con un ulteriore data il 28 a Neoneli). E sarà un gradito ritorno quello di Carmen Souza (biglietto a 20 euro più prevendita), una delle voci più interessanti della nuova scena world music internazionale, protagonista a Donigala Fenughedu (Or), sul palco allestito presso il Ros'e Mari Farm & Green House (in località Pauli Cannedu) a partire dalle ore 22: la cantante portoghese riabbraccerà infatti il pubblico di Dromos due anni dopo il suo precedente concerto nell’oristanese (l’11 agosto 2019 si esibì infatti a Ula Tirso), e anche in questa occasione sarà alla testa dei Silver Messengers, qui in una loro versione ristretta, con Theo Pascal al basso e al contrabbasso e Marcos Alves alla batteria, con l'obiettivo di onorare - come suggerisce il nome della formazione - il repertorio del grande pianista e compositore statunitense Horace Silver, uno dei pilastri dell'hard bop (e anche lui, come la Souza, di origini capoverdiane), che nel corso della sua carriera ha "venato" le sue composizioni di numerose influenze tra gospel, musica africana e latinoamericana.