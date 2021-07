Narcao Blues: si comincia con Laura Cox

La musica ad alta tensione della chitarrista anglo-francese fonde diverse influenze, come Lynyrd Skynyrd e ZZ Top, fino all'hard rock degli AC/DC. Due gli album all'attivo, "Hard Blues Shot" (2017) e "Burning Bright" (2019), pubblicati per l'etichetta Verycords. Con Laura Cox , domani sera (giovedì 22) a Narcao, ci saranno Mathieu Albiac alle chitarre, Marine Danet al basso e Antonin Guerin alla batteria. Il groove ad alto voltaggio dell’austriaco Raphael Wressnig terrà banco nel secondo set, intorno alle 22.30, in un concerto che fonde tra loro tradizione e innovazione, combinando l'autenticità del blues con la graffiante grinta del funk. Sulle scene da due decenni, l’hammondista classe 1979 vanta una lunga serie di collaborazioni eccellenti per i suoi lavori in studio e dal vivo, e una ventina di album con numerosi riconoscimenti, tra i quali quello di miglior organista dell'anno, giunti da importanti riviste di settore, come Downbeat.









Raphael Wressnig sarà sul palco di Piazza Europa con Enrico Crivellaro alle chitarre, Hans-Jürgen Bart alla batteria e la cantante inglese Helena May. Un gradito ritorno a Narcao Blues aprirà la terza serata del festival, venerdì 23 luglio: alle 21.30 riflettori puntati sul chitarrista Roberto Luti in compagnia della cantante Elisabetta Maulo, mentre alle 22.30 a deliziare il pubblico della manifestazione sarà la cantautrice nordirlandese Kaz Hawkins, artista poliedrica, capace di unire tecnica e pathos, accompagnata da Stef Paglia alle chitarre, Julien Boisseau al basso e Amaury Blanchard alla batteria. BIGLIETTI E ABBONAMENTI – I biglietti interi per le serate di giovedì, venerdì e sabato costano 12 euro, 10 i ridotti; il biglietto per la serata di domenica 25 costa invece 5 euro. A tutti i prezzi vanno aggiunti i diritti di prevendita. I biglietti si possono acquistare online e nei punti vendita del circuito Boxoffice Sardegna e attraverso il portale www.narcaoblues.it

Per informazioni, la segreteria dell'associazione culturale Progetto Evoluzione risponde all'indirizzo di posta elettronica infoblues@ narcaoblues.it e al numero 0781875071 . Notizie e aggiornamenti sul sito www.narcaoblues.it e alla pagina www.facebook.com/ narcao.blues . Come già nella passata edizione, nel rispetto delle misure anti-covid, le serate avranno i posti limitati a quattrocento spettatori (duecento in più rispetto allo scorso anno). Apertura dei cancelli alle ore 20: non sarà necessario munirsi di green pass per assistere agli spettacoli, ma a tutti gli spettatori verrà rilevata la temperatura all'ingresso. La trentunesima edizione di Narcao Blues è organizzata dall'associazione culturale Progetto Evoluzione con il contributo dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Sport e Spettacolo e dell'Assessorato del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e con il patrocinio del Comune di Narcao.





Seconda serata giovedì 22 luglio a Narcao, per l’edizione numero trentuno del festival internazionale Narcao Blues, in programma fino a domenica 25 nel paese del Sud Sardegna. A salire per prima sul palco di Piazza Europa, come sempre alle 21.30, sarà Laura Cox, moderna interprete del nuovo blues e vero e proprio fenomeno del web, con milioni di visualizzazioni per i suoi video su YouTube, dove conta tantissimi iscritti. Il suo nome è stato paragonato a grandi chitarriste del genere, come Nancy Wilson, Nita Strauss e Joan Jett, e il suo grande seguito virtuale l’ha spinta a fondare la Laura Cox Band, con cui ha viaggiato tra Francia, Belgio, Spagna e Svizzera, condividendo il palcoscenico con Joanne Shaw Taylor, Chris Slade (AC/DC) e Dr Feelgood, tra gli altri.