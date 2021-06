Nel Palazzo Baronale di Sorso la moda di Antonella Fini diventa sostenibile

Ad indossare le creazioni di Antonella Fini sono state due modelle sarde, Alessia e Roberta.. Due belle ragazze della porta accanto – come ama descriverle la stessa Fini – anche nelle loro “imperfezioni” che, diventano un valore aggiunto. La bellezza non va di pari passo con la perfezione – ha concluso la stilista – ma è l'imperfezione che ci rende unici. L'evento è stato promosso dall'amministrazione comunale di Sorso con promotore il consigliere comunale Federico Basciu. Lo shooting di Antonella Fini è stato preceduto da un convegno, promosso da comune di Sorso e centro commerciale naturale I Love Sorso, dove si è discusso di impresa e sostenibilità alla presenza di numerosi relatori in rappresentanza di Comune di Sorso, Invitalia, Camera di Commercio italo – araba e Aspal centro per l' impiego di Sassari.

C'erano anche le creazioni della stilista Antonella Fini alla “Green Week 2021” che si è tenuta lo scorso fine settimana a Sorso all'interno dello storico Palazzo Baronale. Antonella Fini ha presentato alcuni capi di “Moda Sostenibile” realizzati in seta pura e colorati con prodotti naturali come le bacche di mirto. "La moda è la seconda industria più inquinante nel mondo – ha evidenziato la stilista turritana ma di origini sorsesi - mi sento in dovere di dare il mio contributo all’ambiente, coloro i miei capi con le erbe tintorie. Nel mio percorso ho sperimentato le bacche di mirto come erba tintoria e, con grande soddisfazione, ho ottenuto diversi colori come il rosa cipria, il verde ed altri ancora che presenterò più avanti. Antonella Fini annuncia che la collezione non è ancora terminata, ma ha voluto presentare dei capi in anteprima nel suo paese d’origine con un tematica sulla quale la stilista lotta da sempre, il rispetto della natura.