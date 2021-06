Le scintille musicali del FabLab di Sardegna Ricerche

Gli iscritti avranno dunque la possibilità di progettare, costruire e scoprire tutte le potenzialità di una drone machine ossia un piccolo dispositivo elettronico capace di modificare altezza, volume e timbro di note e suoni, particolarmente versatile nelle improvvisazioni. La sua semplicità unita alla massima libertà di regolazione la rende il partner ideale per diversi strumenti, dalle percussioni alle tastiere. Il percorso si concluderà con l'esibizione finale: al termine del laboratorio verrà proiettato il filmato della performance affidata alla creatività dell’associazione May Mask che mostrerà le diverse potenzialità artistiche dello strumento appena realizzato. Le iscrizioni si chiuderanno il prossimo 5 luglio.

Musicisti, lavoratori dello spettacolo e maker si armonizzano con la tecnologia grazie al “Fabsound”, il corso del FabLab di Sardegna Ricerche. Un laboratorio di tre giornate, per un totale di 14 ore di lezione da remoto, durante le quali gli artisti impareranno i segreti dell'elettronica, dei sintetizzatori per poi realizzare una drone machine partendo da scheda audio, circuiti e breadboard. Un progetto “elettrizzante” che mette in contatto diversi circuiti musicali grazie a Exagonal – il progettista e performer Nicola Locci – esperto di drone machine con cui i corsisti potranno confrontarsi costantemente.