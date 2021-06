Spettacolo Moda sotto le stelle nel Parco di Porto Conte: sfilano le sartorie della Sardegna

Appuntamento, domenica 20 giugno, alle ore 20.00 per una serata di moda e spettacolo dedicata alle Sartorie della Sardegna: dieci stilisti sardi presenteranno le loro nuove collezioni. Diversi gli ospiti della serata, tra i quali la ballerina professionista Carola Puddu del Teatro Lirico di Cagliari, la cantante Franca Pinna e la modella e cantante Giulia Pau. L'evento, inoltre, vedrà la partecipazione di un ospite di eccezione: il Maestro Elio Pulli. Gli abiti dipinti dal Maestro di Tramariglio, conservati all’interno della mostra permanente allestita a Casa Gioiosa, sfileranno in passerella impreziositi da gioielli in filigrana della bottega artigiana La Corallina di Alghero e dai gioielli in ceramica del Maestro Pulli. Ingresso gratuito su prenotazione, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid: per info e registrazioni 079 942111 - cell. 331-340 0862 - ExplorAlghero.