Alghero: serata speciale al Bahia Beach Club

Questo sabato il il locale ospiterà la Ladies Night, appuntamento che unisce musica, divertimento, moda, sensibilizzazione sull’abbronzatura responsabile e vini di Alghero, per un evento dalle tante sfaccettature realizzato in collaborazione con diversi partner. La serata Ladies Night inizierà alle 19.00 con un dj set al femminile, accompagnato da un aperitivo durante il quale sarà promosso il vino della serata, l’Akènta Rosé della Cantina Santa Maria La Palma. Lo spettacolo entrerà nel vivo a partire dalle 22.00 con lo show dell’artista Daniele Sequenza, meglio conosciuto come Sequencé Knowles, impegnato nelle vesti di presentatore e intrattenitore. Durante la serata sarà ospitato l’intervento della Farmacia Cargiaghe, dedicato alla cura del corpo. L’evento proseguirà con una sfilata di moda a cura del negozio Kouture, che presenterà dei vestiti speciali, dedicati alla stagione estiva. L’appuntamento Ladiesnottata continuerà con il dj set di Manci e Alex Mas, che accompagneranno i presenti con la loro musica. L’ingresso alla serata è libero e le presenze saranno gestite secondo le normative vigenti.