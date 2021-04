Sassari: il concerto di Pasqua della Canepa - Apprezzata iniziativa della Corale sassarese

Sarà il primo di una serie di concerti che, grazie alla sinergia dei due storici enti, proseguiranno nell’opera della divulgazione della cultura, in particolar modo della musica tra i giovani studenti». La Fondazione Figlie di Maria, antichissimo istituto Sassarese nato come orfanotrofio nel 1832, ha di recente siglato con la “Canepa” un protocollo d’intesa.





Il programma del concerto del Sabato Santo prevede una tra le più celebri opere sacre mai scritte, lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, composta a Napoli nel 1735 proprio per la celebrazione della Settimana Santa. La parte orchestrale è affidata all’Orchestra d’Archi Enarmonia, le parti solistiche al soprano Vittoria Lai e al contralto Lara Rotili, sotto la direzione del maestro Luca Sirigu. Il concerto gode del contributo del Ministero della Cultura e della Regione Sardegna e del patrocinio del Comune di Sassari. L’accesso via streaming sarà libero e gratuito.

È ormai un appuntamento fisso il Concerto di Pasqua a Sassari organizzato dall’Associazione Corale “Luigi Canepa”. Sabato 3 aprile, dalle 20,30, in diretta streaming sui canali Facebook, Instagram e Youtube dell’Associazione sarà trasmesso lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi per soli, archi e cembalo P.77. Il teatro dell’evento sarà la splendida cappella dell'Istituto Figlie di Maria, in via Muroni a Sassari. «Siamo onorati di poter trasmettere il concerto di Pasqua dalla Fondazione Figlie di Maria – spiega il presidente della Corale Federico Tolu – un vero gioiello nel cuore di Sassari che, grazie anche alla diretta streaming, potrà essere ammirato in tutto il mondo.