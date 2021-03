Dinamo Banco di Sardegna: passo falso casalingo contro il Saragozza

La Dinamo resiste e dopo essere stata sotto anche in doppia cifra chiude all’intervallo sul -7 (40-47). Nel secondo tempo Miro Bilan e Marco Spissu suonano la carica dopo aver toccato il -17 al 30’: i giganti, pur riportandosi a -9, non riescono a chiudere la rimonta e cedono alla compagine spagnola (83-95). Quintetto innovativo per la Dinamo che manda in campo Spissu, Bilan, Burnell, e Gentile, coach Hernandez risponde con Sulaimon, Harris, Bnzing, Ennis e Hlinason. Bilan apre le danze con Bilan e un’azione di concerto che porta ai primi punti a referto di Kaspar Treier su assist di Burnell. La reazione spagnola non si fa attendere: gli ospiti piazzano un break di 7-0 con Sulaimon e Harris dall’arco. Bilan prova a fermare l’emorragia ma Saragozza allarga il parziale a 17-2 sul 6-17.





Due triple di Spissu suonano la carica al Banco, 4-0 di Jacob Wiley ultimo arrivato nelle file spagnole e coach Pozzecco chiama timeout. Ottavo punto personale del play sassarese, giocata sopraffina del Banco con la tripla in angolo di Katic per il 17-21. Barreiro monetizza il fallo di Happ, ma la Dinamo chiude la prima frazione con la magia del duo Katic-Happ sul punteggio di 19-23. La Dinamo prova a seguire l’inerzia con cui ha chiuso la prima frazione, ma gli spagnoli scrivono il nuovo +9 con San Miguel Barreiro e Wiley. Burnell ferma l’emorragia e punisce dai 6.75: anche Bilan ritrova la via del canestro. Controbreak Saragozza con il contropiede di Ennis, dimenticato dalla difesa sassarese, e Hlinason.





Il Banco però non ci sta e piazza il parziale di 8-0: apre le danze Happ, Burnell da 1 su 2 a cronometro fermo e Treier infila la bomba che riporta i giganti a un possesso di distanza. Spissu in lunetta scrive il -1 del 34-35 ma il gioco da 2+1 di Barreiro dà respiro agli ospiti. È il giocatore con la maglia numero 7 a condurre Saragozza al vantaggio in doppia cifra con un break di 10-1 (35-45). Ma la Dinamo accorcia le distanze con Happ, Spissu, che sbaglia il primo libero in questa stagione di Champions, e Bilan per il 40-45. La giocata di Wiley chiude il primo tempo 40-47. La Dinamo vuole accorciare le distanze e in avvio di terzo quarto ci prova con Bilan e Gentile: per gli ospiti però si accende Sulaimon che, dopo aver segnato il primo canestro degli spagnoli, era rimasto silente per 18’.





Il giocatore americano di cittadinanza nigeriana apre la sparatoria infila 11 punti in poco più di 5’ con quattro bombe. Happ e Spissu provano a condurre la reazione sassarese dopo essere scivolati a -14 (51-65). Ma Saragozza è in fiducia e vede il canestro grande come dimostra il 12/22 da tre. Al 30’ il tabellone dice 55-72. La Dinamo però non molla di un centimetro: a condurre la reazione di orgoglio Marco Spissu che infila 5 punti in un amen e suona la carica. Break di 9-2 del Banco, burnout offensivo degli spagnoli grazie alla difesa sassarese. Ennis dà respiro agli ospiti e ferma l’emorragia ma Bilan scrive il ventesimo punto e lo fa dall’arco per il -8 (69-77).





Ma Saragozza risponde con Barreiro, Hlinason e San Miguel. Saragozza si riprende l’inerzia firmando un 10-2 che indirizza la partita in favore degli ospiti. Al PalaSerradimigni finisce 83-95. Dinamo Banco di Sardegna – Casademont Saragozza 83-95 Parziali: 19-23; 21-24; 15-25; 28-23. Progressivi: 19-23; 40-47; 55-72; 83-95. Dinamo Banco di Sardegna: Martis ne, Spissu 24, Bilan 26, Treier 5, Chessa ne, Kruslin 2, Happ 9, Katic 3, Re ne, Burnell 8, Gandini ne, Gentile 6. All. Pozzecco Assist: 8 Spissu - Rimbalzi: 11 Burnell Saragozza: Sulaimon 14, Barreiro 26, Harris 10, Brussino, Fernandez ne, Font ne, Benzing 5, San Miguel 6, Wiley 13, Ennis 14, Hlinason 4, Garcia 3.





All. Hernandez Assist: 7 San Miguel - Rimbalzi: 6 Harris e Ennis Il Coach Gianmarco Pozzecco commenta la sfida nel post partita di Dinamo-Saragozza “Complimenti a Saragozza che ha meritato di vincere giocando un’ottima partita, hanno tirato bene e dimostrato la loro forza anche sotto canestro. Abbiamo fatto il massimo, ci sono volte in cui bisogna semplicemente applaudire l’avversario come questa sera, sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, hanno provato a vincerla fino alla fine mettendo veramente tutto in campo.





Non mi piace piangere per le assenze, parto sempre dal presupposto che nella pallacanestro gli infortuni fanno parte del gioco però effettivamente giocando contro una squadra dal roster così competitivo diventa ancora più complicato giocare nel momento in cui devi cambiare assetto. La nostra è una squadra che gioca un po’ a memoria, gioca una specifica tipologia di pallacanestro, quando ti manca un giocatore come Bendzius diventa difficile.





In più aggiungo che abbiamo rinunciato a Kruslin, prima della partita aveva problemi allo stomaco e tra primo e secondo tempo il dottore mi ha sconsigliato di farlo giocare, lui è stato encomiabile nella prima parte di gara nonostante la palese difficoltà fisica. Per rispetto dei miei giocatori non sono preoccupato delle assenze, ho veramente grande considerazione di quello che fanno, come sempre sono sicuro riusciremo a gestire anche questa situazione non semplice. L’ottimismo è la forza di questa squadra”.

Una Dinamo acciaccata e senza Bendzius cede a Saragozza nel Game 1 dei playoff di Basketball Champions League; gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco si presentano alla prima della seconda fase di coppa senza Eimantas Bendzius fermo ai box dopo un trauma contusivo al ginocchio occorso nella partita di sabato: il giocatore lituano sarà rivalutato tra un paio di giorni dallo staff medico e fisioterapico. I giganti patiscono in avvio l’aggressività degli spagnoli che si portano avanti nella prima frazione con un break di 17-2.