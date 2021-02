Otto canzoni che raccontano la vita di Daniele d'Elia - Primo disco del cantante

E' uscito ufficialmente venerdì scorso "Da sogno a realtà" del cantautore cagliaritano, concept album che racchiude al suo interno otto canzoni composte nel corso di un trentennio e incise nel lungo e recente periodo di lockdown.





Il lavoro si avvale dell’importante produzione artistica e dei raffinati arrangiamenti di Massimo Satta (alle chitarre acustiche ed elettriche, tastiere e programmazioni), con la partecipazione di una rodata formazione che oltre D’Elia (voce e cori), annovera tra le sue fila Francesca Loche alla voce e cori, Fabio Tullo ai sassofoni, Fabrizio Foggia al piano e tastiere, Alessio Povolo al basso e Daniele Russo alla batteria. Ad arricchire la nutrita formazione anche il pianista australiano Peter Waters (con il quale l’autore è legato da un profondo sodalizio umano e artistico) e il chitarrista Federico Valenti.





“Da sogno a realtà” è impreziosito dalle grafiche di Emanuela De Murtas (in arte EmaD) e dal lavoro della designer Isotta Dell’Orto, capaci di tradurre attraverso delicate immagini l’intimità dell’autore e i sentimenti sottesi ad ogni brano. Le figure sono ritagliate in uno spazio infinito e surreale, dove tutto appare leggerissimo e privo di gravità. Un luogo dove perfino la malinconia non ha peso. Le illustrazioni sono state realizzate con una tecnica mista, combinando acrilico bianco e acquerello su carta. Le fotografie che accompagnano l’intero lavoro sono di Marcello Carro, e il videoclip della title track è del regista Marco Oppo.





“Le canzoni contenute in questo primo disco parlano di me”, racconta Daniele D’Elia. “Le ho scritte in periodi diversi della mia vita. Alcune sono rimaste chiuse in un cassetto per circa trent’anni; erano un po’ impolverate, le ho tirate fuori e ci ho rimesso mano, cercando però di preservarne lo spirito originario. Altre, invece, sono più recenti. Un ringraziamento speciale è rivolto a chiunque avrà la voglia e lo spirito di soffermarsi ad ascoltare, perché senza le orecchie di chi ode, la musica avrebbe un po’ meno senso. Questo album è dedicato a tutte le persone che ho amato, amo e amerò.”

L’album è disponibile nelle principali piattaforme di streaming online (Spotify, Google Music, Deezer e Amazon Music) e da lunedì 22 febbraio si potrà acquistare fisicamente presso la Libreria Miele Amaro (via Giuseppe Manno 88, Cagliari), Pesolo (v.le Monastir 104, Cagliari), Music Mania (via Guglielmo Marconi175, Quartu Sant’Elena) e Libreria Emmepi Ubik (corso Umberto I 235, Macomer).