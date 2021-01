Alghero: Cap Web verso la conclusione

Attraverso le lettere scritte ai figli e alla favole in esse contenute, si racconta chi era Antonio Gramsci divulgando e promuovendo i valori di libertà , uguaglianza democrazia, rispetto dell’altro, alla base di tutta l’opera gramsciana. La rassegna si chiude il 6 gennaio alle 18:30, con “Fashion Victims, pamphlet inutile sulla morte da Coronavirus”. Un monologo in quatto episodi che racconta quattro personaggi: il dandy Foffo, l’impiegata dell’Agenzia delle Entrate Marina, la parrucchiera Samantha e il sopravvissuto Gabriele, interpretati dall’attore Giuseppe Ligios, al quale spetta il compito di aprire altrettante finestre su quattro differenti modi di reagire all’improvviso isolamento sociale causato dal Covid-19.





Il progetto T-Abbraccio, l’installazione realizzata con le magliette che riportano l’impronta di un abbraccio, previsto per i giorni del 28 e 31 dicembre, verrà rimandato dopo la Befana a causa delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria e al maltempo che non ha permesso la messa in opera dell’installazione. Gli spettacoli teatrali vengono trasmessi in diretta streaming dal Teatro civico, sulle pagine facebook di @algheroturismo @teatrodinverno e sull’emittente televisiva Catalan Tv:

Il 4 gennaio con inizio alle 18 00 è la volta dello spettacolo a tema ecologico con “L’accartocciata avventura dell’Omino di Carta” prodotto dalla compagnia L’Effimero Meraviglioso di Sinnai. Un’avventura fantastica che in chiave giocosa che spiega ai bambini l’importanza del riciclo ed insegna loro alcuni comportamenti semplici e utili per il bene del pianeta. Il 05 gennaio, sempre alle ore 18, spazio alla favola a tema letterario “Riccino e Ricetta” della compagnia“Il Crogiuolo” di Cagliari.