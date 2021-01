Alghero: "Trobar Amor" - Concerto in diretta dal teatro Civico - Chiude il Cap d'Any

Un evento virtuale in chiusura del Cap d'Any de l'Alguer, il Capodanno algherese, che per la sua XXV edizione si è trasferito sul web. Protagonisti del concerto troubadours antichi e moderni, da Guglielmo d'Aquitania, passato alla storia come il primo cantore dell’amor cortese a Georges Brassens, poeta e cantautore francese, “un trovatore perso nel XX secolo”, come descritto da Pierre Laforet. Da Guido Cavalcanti, che nei suoi celebri sonetti cantò la forza, travolgente e distruttiva dell’amore, fino ad arrivare e Franco Battiato, che si definisce un “cantore arcaico”.





Un’operazione non filologica quella dell’Ensemble Laborintus, che cura gli arrangiamenti e la parte strumentale. Un tentativo di rimescolare le carte per rivisitare temi ed elementi espressivi che si ripetono in tutto il mondo e in ogni epoca. A salire sul palco del Teatro Civico di Alghero saranno Claudio Gabriel Sanna, mandola e voce, e Maria Antonietta Azzu, voce recitante, insieme all’Ensemble Laborintus, composto da Antonio Pitzoi alla chitarra, Angelo Vargiu al clarinetto, Simone Sassu alle tastiere, Lorenzo Sabattini al basso e Andrea Lubino alle percussioni.





Patrocinato dal Comune di Alghero, con il sostegno della Fondazione Alghero e il contributo dell'Assessorato alla Cultura della Regione Autonoma della Sardegna, l’evento rientra all’interno del progetto dell’Associazione Musicale Laborintus “Un concetto, un’idea”.

Dal Medioevo ai giorni nostri. Dai poeti provenzali e occitani ai moderni chansonniers. È un viaggio musicale quello compiuto dall’Associazione Laborintus in “Trobar amor”, in diretta dal Teatro Civico di Alghero giovedì 7 gennaio alle 18.30. Il concerto, dedicato all’amore cortese, sarà trasmesso sul canale YouTube “Laborintus” e sulla pagina facebook “Un concetto, un'idea”.