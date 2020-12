FestivalCadossène: gran finale con l'intera orchestra giovanile - Si conclude l'evento dell'Associazione Incontri Musicali

Martedì 29 Dicembre, dalle ore 21.00 si terrà l'ultimo appuntamento di un cartellone dedicato alla meravigliosa musica da Camera che ha rappresentato anche l'innovazione: l'intero Festival, e dunque anche il concerto di questa settima data – a causa dell'emergenza sanitaria – è stato trasmesso in live streaming, gratuitamente sul web. Martedì 29 Dicembre l'Orchestra Giovanile si esibirà in musiche di Elgar, con la “Serenata in Mi Minore per Orchestra d'archi, Op.20”, e di Tchaikovski, con la sua “Serenata in Do Maggiore per Archi, Op.48”.





Organizzato dall'Associazione Incontri Musicali, e in rispetto alle norme del nuovo DPCM per prevenire il contagio del Covid-19, anche questa data si svolgerà fisicamente nel piccolo Auditorium della scuola civica di musica “L. Rachel” a Quartu Sant'Elena, ma la diretta dell'evento sarà trasmesso per tutti, in modo gratuito, collegandosi alle pagine pubbliche web e social dell'Associazione di Promozione sociale “Sardegna Rossoblù” (in streaming contemporaneo su Facebook, Instagram, Twitch, Linkedin, Twitter e Youtube).