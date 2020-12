Tutto è pronto per il Festival Voci d'Europa - In diretta su Videolina

Lo speciale appuntamento internazionale di musiche polifoniche organizzato dall’Associazione Coro Polifonico Turritano, con la direzione artistica di Laura Lambroni. L'evento sarà trasmesso martedì 29 dicembre, alle 18:30, esclusivamente su Videolina (canale 10 del digitale terrestre e 819 di Sky-TivùSat), in streaming su www.videolina.it e nell’app L’Unione Digital. Sarà il Dolci Accenti Ensemble ad aprire la serata all'interno del Palazzo Baronale di Sorso, edificio seicentesco e massima espressione architettonica del centro della Romangia. A seguire è prevista l'esibizione del Coro Polifonico Turritano nella splendida cornice del monumento romanico più grande della Sardegna, la basilica di San Gavino a Porto Torres.

Il Dolci Accenti Ensemble è un gruppo vocale e strumentale formato da Calogero Sportato (liuto e tiorba), Matteo Taras (clavicembalo) e Valentina Satta (soprano). La formazione nasce a Sassari per dedicarsi alla diffusione dello stile barocco, epoca che ha segnato profondi cambiamenti nella polifonia. Calogero Sportato collabora da anni con diversi ensemble e orchestre barocche ed è direttore artistico del Festival internazionale di musica antica “Note senza tempo”. Matteo Taras, sassarese, si è specializzato nella musica da camera, nell'accompagnamento al canto e alla danza classica ed è direttore artistico della Polifonica Santa Cecilia di Sassari. Valentina Satta, nuorese, collabora con diverse formazioni cameristiche e nel 2017 ha cantato il ruolo di Proserpina nell’Orfeo di Monteverdi, opera in musica allestita per la stagione concertistica del 49° Festival Internazionale di Musica Antica di Urbino. In occasione della prima serata di Voci d'Europa il trio eseguirà due brani del compositore Claudio Monteverdi: “Lamento della Ninfa” e “Ohimè, ch’io cado”.

Il Coro Polifonico Turritano, diretto dal M° Laura Lambroni, sarà accompagnato al pianoforte da Riccardo Pinna grazie al supporto del Complesso Musica Antiqua. L’ensemble, fondato nel 1959 dal M° Don Antonio Sanna, è dal 1979 organizzatore del Festival Voci d’Europa. Ha al suo attivo oltre 1550 concerti, diverse incisioni discografiche e può vantare un repertorio che spazia dal canto gregoriano alla coralità contemporanea, passando per la musica di ispirazione popolare sarda. Sono cinquanta i premi in bacheca, conseguiti grazie alla partecipazione a diversi concorsi nazionali e internazionali. Nel corso del primo speciale televisivo il Coro Polifonico Turritano eseguirà tre brani tratti dall'opera “Five Days that changed the World”, di Bob Chilcott: “Thursday 29 March 1455: The Invention of Printing”, “Friday 1 August 1834: The Abolition of Slavery” e “Friday 28 September 1928: The Discovery of Penicillin”. In chiusura sarà eseguito il brano “Alleluja Jubilate” di James Whitbourn.

«Durante questo primo appuntamento – afferma il Direttore Artistico del Festival, Laura Lambroni – il Dolci Accenti Ensemble eseguirà due capolavori di Claudio Monteverdi, aiutandoci a spezzare il silenzio delle nostre sale-prova, portando le bellezze artistiche e culturali oltre quei confini che in questa fase storica non possiamo varcare. Il Coro Polifonico Turritano canterà, invece, due autori contemporanei, James Whitbourne e Bob Chilcott. Quest'ultimo, in un commento alle sue composizioni, scriveva delle parole che ben si adattano a questo periodo: davanti a una nuova scoperta o al raggiungimento di un traguardo sociale, l'umanità si unisce ed è pervasa da un vento nuovo, fresco, da uno spirito di cambiamento che guarda al futuro e si chiama speranza.





Un messaggio che anche il nostro Festival vuole lanciare al pubblico che ci seguirà da casa». «Considerando la particolare situazione epidemiologica e l'impossibilità di tenere concerti – aggiunge il Presidente del Coro Polifonico Turritano, Maria Maddalena Simile – il Coro Polifonico Turritano ha predisposto un festival che può, almeno in parte, ricondurci ad uno spirito di condivisione. È una particolare edizione quella di quest’anno: ci siamo impegnati a portare la musica nelle case per farci forza e sostenerci in attesa del momento in cui potremo tornare a cantare insieme, vicino e dal vivo».

La seconda serata andrà in onda giovedì 31 dicembre: si esibiranno l’Ensemble Vocale Ricercare dalla chiesa di San Pietro di Sorres a Borutta e il Coro Polifonico Turritano dalla chiesa di San Pietro di Silky a Sassari. Il primo speciale sarà replicato su Videolina il 5 e 6 gennaio alle 22:30, mentre il secondo appuntamento andrà ancora in onda il 13 e 15 gennaio alle 21:30. Gli eventi televisivi saranno pubblicati anche sui canali facebook del Festival Voci d'Europa e del Coro Polifonico Turritano. Le riprese sono a cura di Db Video Management per la regia di Mauro Fancello.

Il Festival Internazionale di Musiche Polifoniche “Voci d’Europa” si avvale del supporto del progetto Salude & Trigu della Camera di Commercio di Sassari, della Fondazione di Sardegna, dei Comuni di Porto Torres, Sassari, Sorso e Borutta, dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, del Ministero dei Beni Culturali, dell'Ufficio dei Beni culturali dell'Arcidiocesi di Sassari, dell'Abbazia di San Pietro di Sorres, della Parrocchia Santi Martiri Turritani, del Santuario della Beata Vergine delle Grazie – chiesa di San Pietro di Silky, della compagnia di navigazione Grimaldi Lines e di Marmo.it.