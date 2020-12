Chiude con il botto Festivalguer: Massimo Lopez e Tullio Solenghi

Con i 2 attori chiude la diciottesima edizione di FestivAlguer: il 29 dicembre in diretta tv e digitale due ore di spettacolo con l’empatia spassosa ed emozionale e la comicità dei due celebri comici italiani.

Una scommessa lanciata nell’estate del 2017, proposta quasi per gioco, con la voglia di tornare insieme sul palco dopo quindici anni. Centinaia di date nella prima stagione, teatri esauriti e un pubblico generoso che ha sempre dimostrato affetto e vicinanza alle due vecchie volpi da palcoscenico. Massimo Lopez e Tullio Solenghi ancora insieme sul palco del teatro civico di Alghero per chiudere in diretta tv e digitale il 29 dicembre, la diciottesima edizione del FestivAlguer, il festival internazionale di arti performative della città di Alghero, ideato e allestito da ExPopTeatro.





Nell’anno della pandemia, lo storico progetto artistico patrocinato dal comune di Alghero e sostenuto dalla Fondazione Alghero con il contributo dell’Assessorato regionale del Turismo e la Fondazione di Sardegna, ha scelto di non fermarsi e di garantire al suo affezionato pubblico quattro spettacoli all’insegna della magia, delle ricadute performative della recitazione, della musica pop e ora – infine - del grande spettacolo teatrale.





I due celebri mattatori, protagonisti dello storico Trio comico Marchesini – Lopez – Solenghi si ritrovano insieme in uno show di cui sono interpreti e autori: sketch, imitazioni, frammenti di teatro e parodie, il tutto condito da una bella colonna sonora curata dalla Jazz Company, l’orchestra diretta dal maestro Gabriele Comeglio. In quasi due ore di show capiterà quindi di imbattersi in un Amleto multietnico, in un frammento di vita quotidiana di Papa Bergoglio e del suo amico Ratzinger, in un Rossini eseguito coi denti, nel duetto targato Las Vegas di Sinatra/Dean Martin o ancora negli echi di politici vecchi e nuovi o nell’affaccio di Paolo Conte. “Ogni volta che il sipario si apre – raccontano i due celebri attori comici i– e come se magicamente ci si ritrovasse tra parenti perché quasi ogni spettatore ha un momento della sua vita legato a noi, legato al Trio: “Come regalo di laurea dai miei genitori pretesi due biglietti per venire a vedervi al Sistina” o “Mio padre lo ricordo sempre serio, una sola volta lo vidi ridere, con voi” e ancora “Per far digerire ai miei figli i Promessi Sposi, sono stati provvidenziali i vostri”.





Così, ogni sera oltre al divertimento, condividono con il loro affezionato pubblico un coinvolgimento emotivo che tocca il suo apice nel ricordo di Anna Marchesini anche se i due ex compagni di giochi garantiscono di avvertire la sua presenza in scena per tutte le due ore di spettacolo.

Lo show di Massimo Lopez e Tullio Solenghi verrà trasmesso in diretta tv e digitale su CATALAN TV e sui canali social di ExPop Teatro e Fondazione Alghero, domani, martedì 29 dicembre alle 21 e in replica mercoledì 30 dicembre alle 16.30 sui canali social (pagine facebook della Fondazione Alghero e di ExPop Teatro) e sul canale YouTube AlguerIt.