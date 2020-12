Natalando con gli Almamediterranea -Ultimo singolo della Band cagliaritana (video)

"Natalando è il nostro augurio di buon Natale, un importante momento che sia all’insegna della rinascita spirituale, del sorriso, dei buoni gesti e della comprensione", afferma Roberto Usai, leader della formazione che nel 2013 si è esibita sull'importante palcoscenico di piazza del Popolo a Roma, in occasione del concerto del Primo Maggio. "Un Natale senza fobie o paure troppo spesso amplificate solo per fare notizia.





Non abbiamo voluto ignorare la pandemia, abbiamo semplicemente scelto di non fare da cassa di risonanza alla retorica e al politicamente corretto che vorrebbe una canzone che sfrutti il momento, che cavalchi l’onda del disagio per ottenere visibilità. Abbiamo voluto regalare 2 minuti e 28 secondi di vero e puro spirito natalizio, "natalizzando" le paure e le fobie, "natalando" ogni pensiero, immaginando che possa essere Natale ogni giorno.





Ci siamo tuffati nel sound e nei temi "natalici" rivisitati a modo nostro, e speriamo possa arrivare il messaggio distensivo e di serenità. Abbiamo scelto di girare il video nel negozio di strumenti musicali "Muzic Musica", perché abbiamo valutato importante ritrarre i musicisti in uno dei luoghi ancora aperti alla musica, a causa delle restrizioni del momento." Gli Almamediterranea sono composti da Roberto Almo Usai e Roberta Gallese alla voce e chitarra, Andrea Cardone all’ukulele, mandolino e bouzouki, Sergio Tifu al violino, Antonello Carta alla fisarmonica, Flavio Concu al piano, organo e synth, Gigi Mirabelli al basso, Pierpaolo Malafarina alle percussioni, voce e Maschine e Giorgio Erdas alla batteria.





Il video che accompagna il singolo è stato girato dal videomaker Daniele Schirru, coadiuvato da Giuseppe Ragatzu, presso il negozio di strumenti musicali Muzic Musica di Cagliari. Il brano è stato registrato nello studio Casa Alma di Quartu Sant'Elena. La musica e le parole sono di Roberto Usai, che insieme a Gigi Mirabelli ha curato anche gli arrangiamenti. "Natalando" è disponibile su tutte le piattaforme streaming e gli store digitali, il video sarà visibile nei canali ufficiali della band a partire dalle ore 11 di domani (8 dicembre) su YouTube e dalle 11.30 su Facebook. Gli Almamediterranea nascono da un'idea di Roberto Usai nel 2003. La band cagliaritana si rinnova nel tempo e incide 5 album in studio.





Al loro attivo numerosi concorsi, tra i qual i il Tim Tour, portando i loro brani in giro per l'Italia. Nel 2013 salgono sul palco del Primo Maggio a Roma. Portano la loro musica fino a Cuba nel 2014 dove registrano parte del loro album "Sentieri di Libertà". Nel 2017 la band si ferma per un periodo di ricostruzione che durerà fino al 2020, anno in cui torna sul palcoscenico con una formazione rinnovata.

La band, come annunciato nello scorso mese di ottobre, avrebbe dovuto pubblicare proprio nel corrente mese di dicembre il nuovo disco che ne avrebbe sancito il ritorno ufficiale sulle scene, ma ha dovuto rinviare questo importante appuntamento a causa del peggioramento dell'emergenza sanitaria.