Il sassarese Simone Ivaldi per la quinta serata del Festival Pianistico Beethoven

Oggi, Domenica 25 Ottobre, con inizio alle ore 20.30, sul palco dell'Antica Casa Olla, in via Eligio Porcu 29 a Quartu Sant'Elena, sarà di scena Simone Ivaldi, classe 1994, già vincitore di numerose rassegna musicali e che ha suonato – tra gli altri – in Argentina al Conservatorio di Neuquén in Patagonia, a Concepciòn del Uruguay, e a Lancaster (USA) nell’ambito del “Lancaster International Piano Festival.





Per assistere al concerto, il cui prezzo del biglietto è 5 euro, è obbligatoria la prenotazione al numero 351/8113531 Simone Ivaldi, Nato a Sassari nel 1994, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di otto anni, proseguendo poi in Conservatorio dove ha conseguito la laurea di primo livello con il massimo dei voti e la lode con Stefano Mancuso. Ha partecipato a numerosi concorsi e rassegne pianistiche, conseguendo numerosi premi, tra i quali: 1° premio a Sestriere nel 2007, 1° premio al concorso “Andrea Baldi” di Bologna, 1° premio al concorso “Ridolfi” in Versilia e 1° premio assoluto al concorso “Giangrandi-Eggman” di Cagliari nel 2015, 1° premio assoluto al concorso “F. Mendelssohn” di Alassio nel 2016 e 1° premio assoluto al concorso “M. Ravel” di Buriasco nel 2017.





Ha partecipato a masterclass tenute dai pianisti Benedetto Lupo, Enrico Pace, Maurizio Baglini, Andrea Lucchesini, Fabio Bidini, Roberto Plano, Michel Béroff e Joaquìn Achùcarro. Si è esibito presso sale prestigiose per importanti associazioni: il Teatro Vittoria per l’Unione Musicale di Torino, lo showroom Fazioli per “Incontriamoci da Fazioli” e l’Università Bocconi per “Kawai in Concerto” a Milano. Ha tenuto recital nelle sale dei Conservatori di Sassari, Cagliari e Mantova oltre a molti altri concerti per numerosi enti musicali ed associazioni a Trento, Bologna, Scicli, Alassio, Novi Ligure, Moneglia, Torino, Pinerolo, Bardonecchia, Sassari, Cagliari, Olbia, Nuoro ed Oristano, sia come solista che come camerista.





Ha inoltre suonato in Argentina presso il Conservatorio di Neuquén in Patagonia, a Concepciòn del Uruguay per l’associazione “Amici della Musica” e a Lancaster (USA) nell’ambito del “Lancaster International Piano Festival”. Nell’anno accademico 2013-2014, nell’ambito del progetto Erasmus, ha frequentato per due semestri la Hochschüle fur Musik und Theater di Monaco di Baviera nella classe del pianista Wolfram Schmitt-Leonardy. Nello stesso anno inoltre ha eseguito il Concerto n. 2 op. 21 in fa minore per pianoforte e orchestra di Chopin con l’Orchestra del Conservatorio di Sassari.





Nel 2018 ha conseguito il Diploma di II livello ad indirizzo concertistico al Conservatorio “G. Verdi” di Torino con Laura Richaud e presso l’Accademia di Musica di Pinerolo con Enrico Stellini e Pietro De Maria. Frequenta il corso di perfezionamento con Andrea Lucchesini nella scuola di Fiesole.

Organizzato dall'Associazione Incontri Musicali con grande impegno e rispettando rigorosamente il protocollo delle norme Anti-Covid, il Festival Pianistico nasce dal desiderio di festeggiare la grandezza e l'importanza di Ludwig Van Beethoven, che nonostante la sordità, compose l' “Inno alla gioia” pochi anni prima di morire, a Vienna, dove è tuttora sepolto.