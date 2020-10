Il Festival Spaziomusica comincia oggi al Massimo di Cagliari

Da lunedì 5 a domenica 11 ottobre il festival proporrà negli spazi del Teatro Massimo di Cagliari il suo consueto programma, quest’anno realizzato in collaborazione con il centro di produzione e ricerca artistica multidisciplinare TiConZero e Spazio B, che si dirama tra concerti e performance acustiche e audiovisive con un importante cartellone di ospiti tra i quali Marco Ferrazza, Paolo Pastorino, Roberto Musanti, Daniele Ledda, Emanuele Balia, Giacomo Salis, Matteo Muntoni, Marco Orrù, Perry Frank, Francesco Medas e Alberto Saguto.





Il Festival Spaziomusica si inserisce nelle attività più ampie di 10 nodi, la rete dei festival d’autunno a Cagliari, nata sei anni fa per lasciare tracce, edificare luoghi, per costruire l’occasione di un confronto sui nuovi linguaggi artistici, come spazio comune di ospitalità della scena internazionale, co-produzioni originali, contesto crocevia di sperimentazione.





“In questo inedito periodo caratterizzato dalla pandemia in corso, abbiamo deciso di focalizzarci e impegnarci nella ricerca e presentazione di recenti produzioni di musica contemporanea – afferma la direzione artistica del festival –, e abbiamo deciso di intitolare l'intera programmazione della stagione 2020 Oltre il senso, perché il presupposto è quello di un coinvolgimento non solo sensoriale degli spettatori, ma anche e soprattutto emozionale. Tale obiettivo verrà perseguito attraverso la ricca programmazione concertistica, realizzata in collaborazione con il festival Signal Reload e Spazio B, che vedrà il susseguirsi sui palchi del Teatro Massimo di Cagliari, nella prima settimana del mese di ottobre,di musicisti di fama nazionale e internazionale della musica contemporanea ed elettronica.





Con il programma di quest’anno ci si propone di esplorare il campo della musica d'avanguardia e le sue innumerevoli escursioni, multimediali ma anche escursioni che più profondamente sconfinano e interagiscono con altri linguaggi espressivi ed emozionali.” Spaziomusica è realizzato in collaborazione con le associazioni Ticonzero e Spazio B, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. L’ingresso a tutti gli appuntamenti della manifestazione è gratuito. Info e prenotazioni all’indirizzo spaziomusica@gmail.com e al numero 347 5556488.





Il Festival Spaziomusica vivrà il suo primo appuntamento lunedì 5 ottobre alle 20.30 nella Sala M3 del Teatro Massimo con il concerto “Quattro aforismi sull’albero elettrico” del compositore elettroacustico Marco Ferrazza. Metaforicamente, la figura dell’albero si presta all’esplorazione delle possibilità generative di un’unità organica. La ramificazione e l’estensione delle radici sembrano rispondere a un’evoluzione predeterminata e casuale allo stesso tempo.





Dall’osservazione della struttura esterna, manifesta, si passa all’indagine di quella interna, sotterranea, un approccio di studio che si cala nella dimensione microscopica del fenomeno, nel nostro caso del suono, la cui instabile vitalità invita a un ascolto attento e immersivo. La performance si struttura in quattro brevi movimenti che traducono le suggestioni naturalistiche di partenza in una fenomenologia elettrica, da percepire oniricamente nel suo sottile trasmutare. A seguire il progetto "Super Transistor - Less Copper, More Software" una performance audio-video dei musicisti e compositori Andrea Deidda (autore della parte audio) e Stefano Cocco (curatore del lato visual), una composizione di Drone Music e video pensata per essere presentata al concerto di 24 ore "MegaDrone ******” organizzato nel giugno del 2019.





La prima performance, però, è stata eseguita di recente al LEM Festival di Barcellona. Il progetto prevede l'esplorazione delle sonorità degli organi a transistor in sintesi additiva attraverso lentissimi movimenti di accordi e cluster che prevedono l'uso di oltre duemila oscillatori ed una parte video corrrelata. Lo strumento per questo progetto è stato interamente programmato dagli autori sul software "MaxMSP".

