I grandi compositori a Palazzo Doglio con Clorinda Perfetto e Robert Whitt

Vincitore in vari concorsi internazionali tra i quali il TIM Chamber Music nel 2016 e protagonista di più di 200 concerti in rassegne e prestigiosi festival tra l’Italia, la Germania, Francia e Argentina e numerose trasmissioni radiofoniche come La stanza della musica su RAI Radio 3, il Duo perfetto, formato dalla pianista cagliaritana Clorinda Perfetto e dal violoncellista berlinese Robert Whitt, entrambi professori dell’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, si prepara alla pubblicazione del quinto lavoro, dopo il successo di “Complete Kapustin” per la Brilliant Classics e “Da Bonaria a Buenos Aires” per la Limen Music.





Da segnalare la recente collaborazione con la Scuola Grande di San Rocco a Venezia che ha selezionato il Duo Perfetto per trascrivere una serie di composizioni appartenenti alla biblioteca della Scuola, presentate al pubblico per la prima volta in una serie di nove concerti nella Chiesa di San Rocco a Venezia.





Il concerto del Duo Perfetto si inserisce nella rassegna “Musica a Corte”, cartellone di eventi e appuntamenti musicali en plein air nel cuore della città promossa da Palazzo Doglio in sinergia con diversi enti e associazioni del territorio, giunta al suo secondo appuntamento, dopo il grande successo registrato in occasione dell’esibizione del Maestro Francesco Libetta. I biglietti, disponibili su prenotazione al numero 07064640, hanno un prezzo di 75 Euro che includono un calice di benvenuto e una cena con speciale set menù da 3 portate all’Osteria del Forte, bevande escluse.

Il Duo Perfetto si esibirà mercoledì 7 Ottobre 2020, alle 19:30, presso la Corte Doglio, a Cagliari, in una serata di grande fascino, organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Italo-Tedesca, durante la quale la grande maestria di Clorinda Perfetto al pianoforte e Robert Whitt, primo violoncello dell’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, condurranno il pubblico in un meraviglioso viaggio attraverso le musiche di grandi compositori tedeschi e italiani, partendo da Ludwig Van Beethoven e terminando con un tributo a Ennio Morricone.