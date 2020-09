L'universo della danza al T.off di Cagliari

“Aïn” è una sorgente d'acqua che cerca i suoi limiti, Elie fa diventare il muro una porta, un portone, un trampolino che la spinge verso un altro linguaggio. Un universo immaginifico che parte dalla peculiarità drammaturgica del concetto simbolico. Subito dopo Yaron Shamir (Israele/Germania) con il suo progetto coreografico “Frozen”: un caos profondo, intenso, di empatia, affetto, dolore e angoscia. Nel duetto con Nora Vladigerov, Yaron osserva le dimensioni della relazione, dello stare insieme, del sacrificio che richiede coraggio, immaginazione. Ultima creazione della serata è “Red Eye” di e con Yaron Shamir sempre in coppia con Nora Vladigerov.





In scena lo scontro tra il non-familiare e la memoria, la convivenza tra la memoria e la realtà data, in cui i ballerini sembrano intrappolati in uno stato di apprendimento costante. “Vivere come l'ombra di me stesso in un mondo che si muove troppo velocemente, sperando di non perdersi nei dettagli”. Coreografo e ballerino israeliano, Yaron Shamir ha lavorato in Israele e in Europa con grandi artisti come Jan Fabre, Robert Olivine e la Vertigo Dance Company. Dal 2009, crea coreografie e progetti di installazione sia per ensemble che per assolo e insegna nei workshop dei festival internazionali più importanti in tutto il mondo.





Prenotazione per gli spettacoli di Logos/Cortoindanza solo online, ingresso singolo 10 euro. Posti limitati a garanzia dell’emergenza COVID. Acquisto dei biglietti online nel sito ufficiale di www.tersicorea.it. Per garantire le misure di sicurezza anti Covid-19 l'organizzazione comunica che è preferibile arrivare sul posto in anticipo rispetto all'orario di inizio dello spettacolo.





Per tutti gli spettacoli è obbligatorio l'uso della mascherina all'ingresso, all'uscita e durante tutti gli spostamenti all'interno del perimetro del sito. Verranno effettuati come da regolamento anti Covid-19 anche i regolari controlli della temperatura. Per informazioni: Tel. 070/275304 - 328/9208242 – 338/7423243 - tersicoreat.off@gmail.com - www.tersicorea.it Logos/Cortoindanza è la rassegna internazionale di danza, arte circense, musica, teatro, video-arte organizzata da Tersicorea con la direzione artistica di Simonetta Pusceddu, giunta quest'anno alla XIII edizione. Logos come luogo che racconta e accoglie, crea un ponte verso l'Europa e una dimensione culturale, dialoga e interagisce con i luoghi, il pubblico e un’equipe di oltre 50 artisti in mobilità per l’Europa.





Quest'anno in arrivo dalla Spagna, Italia, Svizzera, Francia, Austria, Inghilterra, Portogallo, Slovenia, Israele. Un ampio cartellone di quindici serate e oltre trenta titoli da luglio a dicembre. Protagonisti i giovani danzatori e le giovani danzatrici che hanno partecipato alle edizioni precedenti del Cortoindanza, fucina internazionale di nuovi talenti.





La tredicesima edizione del Festival Cortoindanza si è tenuta il 2, 3 e 4 settembre 2020 nello spazio INOUT di Cagliari e ha visto l'assegnazione, da parte della commissione artistica composta da esperti del settore, di riconoscimenti alla migliore scrittura coreografica e alla forza interpretativa e tecnica, menzioni speciali, residenze artistiche, inserimento nella programmazione, garanzie di formazione e ancora incentivi alla circuitazione delle opere, a tutti i sette progetti coreografici finalisti: “A Faun” di Chiara Olivieri, interpreti Carlotta Graffigna e Marco Bissoli (Italia, Mantova);





“Accade!” di e con Chiara Bagni (Pisa, Italia - domicilio artistico Francia); “Crisalide” di Giovanni Insaudo con Sandra Salinetti Aguilera (Ragusa, Italia - domicilio artistico Spagna/Germania/Svizzera); “Origami” di e con Sofia Casprini (Firenze, Italia - domicilio artistico Inghilterra/Francia); “Sono solo tuo padre” di e con Giovanni Gava Leonarduzzi (Udine, Italia); “Ultimo piano” di e con Giorgia Gasparetto e Priscilla Pizziol (Padova, Italia - domicilio artistico Austria/Italia); “752 giorni” di e con Silvia Bandini (Cagliari, Italia).

