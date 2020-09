Alghero: martedì la festa di Sant Miquel - Il programma degli eventi

Il programma religioso prevede messe alle 9 e alle 11 e, alle 19, la solenne celebrazione che si terrà nella chiesa dedicata al santo , che sarà presieduta dal vescovo di Alghero monsignor Mauro Maria Morfino. Per martedì, sperando che i capricci del maltempo si siano esauriti, il programma dei festeggiamenti prevede, con inizio alle ore 18, l'iniziativa Musica dalle Torri e dai Musei curata dalla RM Management e diretta da Raimondo Dore.





L'iniziativa prevede concerti dal Museo del Corallo, da quello archeologico e dalla Torre di Sulis, che avranno per protagonisti Andrea e Federica Pi, tromba e voce,Armando Casu al sax,Antonio e Fabrizio Zara, chitarra e voce. Raimondo Dore si esibirà al piano in piazza San Michele. L'ultimo appuntamento dell'intero ciclo di manifestazioni è per le 20,30 nello spazio del Quarter dove , a cura di Bayou Events Club, si terrà il concerto di Tosca con la partecipazione di Franca Masu.

Tra i festeggiamenti in onore di Sant Miquel patrono di Alghero, vi è anche un appuntamento che rappresenta una delle eccellenze culturali della città : il Premio Rafael Sari . La 38sima edizione dell'evento internazionale di prosa e poesia, curata dall'Obra Cultural de l'Alguer, si terrà stasera alle 18 nella Villa Mosca. L'altro appuntamento, il concerto Costa Oest a Llevant, previsto per la giornata odierna, alle 20,30 , nello spazio del Quarter, non si terrà a causa del maltempo. Da segnalare che domani martedì 29 sarà celebrata la festività del Santo Patrono.