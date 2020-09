Tempio Pausania: sabato al Carmine c'è "Macbettu"

Vincitore del Premio Ubu 2017 come spettacolo dell’anno e acclamato da critica e pubblico in tutto il mondo, il “Macbettu” è tratto dal famoso “Macbeth” di William Shakespeare; è uno spettacolo colmo di meraviglia cupa, in grado di trasfigurare gli elementi della tradizione sarda in archetipi universali. La prima giornata del festival aprirà con “Il Pianeta Fai da te” di Monica Corimbi e Giovanni Carroni alle ore 18.00 presso la Casa del Fanciullo: uno spettacolo dedicato ai bambini per sensibilizzarli sui rischi dell’inquinamento.





Sempre venerdì alle ore 21.00 presso il Teatro del Carmine andrà in scena “Cristolu” di Stefano Mereu e Marianna Bianchetti. Nella seconda giornata del Festival, prima di “Macbettu” alle ore 20.00, saranno proiettate sulla facciata del Teatro del Carmine le 6 pillole teatrali dedicate alla sessualità delle attrici Michela Atzeni, Michela Caria, Marta Proietti Ornella, Elisa Pistis, Chiara Murru e Noemi Medas. A chiudere Props 2020 domenica 27 settembre sarà “Elettrocardiodramma” di e con Leonardo Capuano, alle ore 21.00 presso il Teatro del Carmine.

Props, il festival teatrale arrivato alla VI edizione , andrà in scena a Tempio Pausania dal 25 al 27 settembre. PROPS 2020 presenterà un calendario di 10 titoli teatrali, quali 4 spettacoli dal vivo e 6 pillole teatrali che raccontano, ognuna a suo modo, come le attrici e donne protagoniste immaginano, vivono e raccontano la sessualità. Lo spettacolo di traino di questa edizione sarà “Macbettu” di Alessandro Serra, uno dei più celebrati spettacoli teatrali degli ultimi anni che andrà in scena sabato 26 settembre al Teatro del Carmine (ore 21.00).