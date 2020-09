Alghero: i festeggiamenti di Sant Miquel - Oggi teatro, domani danza

Lo stesso programma prevede per il 22 di settembre lo spettacolo di danza contemporanea dedicato alla scrittrice messicana Frida Kahio a cura della Associazione Arabesque con le coreografie di Maria Grazia Deliperi. Lo spettacolo si terrà alle ore 20 al Quarter i Largo San Francesco. per le prenotazioni 3498 024059.

Il programma di festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Alghero, Sant Miquel, prevede per stasera alle 18 uno spettacolo teatrale per le famiglie. La Compagnia Teatro d'Inverno porterà in scena nello spazio del Quarter "Il Gatto con gli Stivali" per la regia di Giuseppe Ligios. Per le prenotazioni 388 5721808 .