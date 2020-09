Bandiera Gialla va in archivio e si pensa già al 2021

Il “Bandiera Gialla Music Festival” 2020 va in archivio con un finale in grande stile, con l'omaggio alla musica dei Beatles e a quello che hanno caratterizzato dagli anni '60 in poi. Organizzato dall’Associazione Incontri Musicali, in collaborazione con la Scuola Civica di Musica “L. Rachel” e ispirato all’omonima trasmissione di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, la manifestazione ha rappresentato – come da tradizione – un omaggio e un percorso attraverso la migliore musica degli anni Sessanta e Settanta. Il Presidente e Direttore Artistico dell'Associazione, Giacomo Medas, è già al lavoro per organizzare l'edizione 2021 che si preannuncia di altissimo livello.

Si è chiuso con il concerto della band The Beat Four l'edizione 2020 del “Bandiera Gialla Music Festival”. Sei spettacoli, e grande successo di pubblico e di critica: il palco del chiostro del Convento dei Cappuccini a Quartu Sant’Elena, in via Brigata Sassari, ha visto protagonisti i gruppi musicali emergenti, in un momento comunque non facile per il mondo dell'intrattenimento, alle prese con il rispetto delle norme anti-Covid.