Alghero: i festeggiamenti di Sant Miquel - Musica, teatro e anche il Gatto con Gli Stivali

Il programma predisposto dalla Fondazione e dal Comune (assessorato al turismo) prosegue oggi con uno spettacolo teatrale curato da Ignazio Chessa che si terrà alle 18 nel Giardino del Museo del Corallo per onorare i " 100 anni di Gianni Rodari " . Alle 19,30 sarà la volta della Musica nei Musei , quello del Corallo, l'archeologico e la Torre di Sulis, dove si esibiranno Andrea Piu con Federica Piu, tromba e voce, Armando Casu, sax, Antonio Daga e Fabrizio Zara, chitarra e voce. Alle 20 nello spazio del Quarter in Largo San Francesco, appuntamento con i bambini e le famiglie con la magia del Gatto con gli Stivali, spettacolo teatrale allestito dalla Compagnia Teatro d'Inverno per la regia di Giuseppe Ligios.





Alle 20,30 la Cattedrale di Santa Maria ospiterà il tradizionale appuntamento delle Note di Fine Estate con un concerto di musica corale curato dalla Associazione Akademia Cantus et Fidis Coro Matilde Salvador. Il programma dei festeggiamenti del Santo Patrono proseguirà anche nella giornata di lunedì alle ore 20 nello spazio del Quarter con lo spettacolo teatrale "Itis Galileo, un minuto di rivoluzione " curato dalla Compagnia Teatro d'Inverno.

Dopo le prime due giornate trascorse all'insegna dello sport, con la manifestazione nazionale del nuoto para olimpico, e una serata dedicata agli equinozi nella suggestione unica che provoca l'area archeologica di Anghelu Ruju, lo spettacolo di Emiliano Di Nolfo e Raffaele Sari Bozzolo e le Note di Fine Estate in Cattedrale, i festeggiamenti in onore di Sant Miquel, patrono di Alghero, proseguono oggi oggi con una giornata densa di appuntamenti.