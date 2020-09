JazzAlguer chiude con Emiliano Di Nolfo e Raffaele Sari Bozzolo

Sabato sera botteghino aperto a Lo Quarter a partire dalle 20. Per informazioni e prenotazioni: ticket@jazzalguer.it, tel. 3288399504 – 3391161674. Notizie e aggiornamenti sul sito www.jazzalguer.it e alla pagina www.facebook.com/jazzalguer. Nato e cresciuto in Liguria, Raffaele Sari Bozzolo vive dagli anni '80 in Sardegna. Insegnante e scrittore di narrativa, teatro, poesia e saggistica, appassionato studioso e divulgatore di storia contemporanea e letteratura, paroliere, mancato cantante rock e divertito speaker radiofonico, ha alle spalle decine di pubblicazioni, esperienze di animatore di festival e rassegne culturali, collaborazioni con riviste locali e nazionali.





Algherese ma di padre siciliano, classe 1974, Emiliano Di Nolfo è operatore culturale della Società Umanitaria di Alghero, per la quale si occupa di diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva, in particolare nella didattica della grammatica del cinema. Bassista rock mancato e sfegatato fan di Bruce Springsteen, ha un passato di attore, regista e autore teatrale. Collabora da anni con diversi festival letterari. I Pirati nascono nell'estate del 2011 dall'incontro di tre musicisti algheresi - Angelo Salaris (basso e voce solista), Antonio Fortunato (chitarra e cori) e Sergio Intelisano (batteria e cori) – ai quali si unisce un anno dopo Danilo Lutzoni nel ruolo di cantante solista e frontman.





Nel 2015 pubblicano il primo disco autoprodotto, "Odöralo", condividono poi il palco con comici come Sergio Sgrilli, Paolo Migone, Valentina Persia e Alberto Farina, tra gli altri. Testi surreali, ironici, satirici, a tratti demenziali, sonorità che spaziano dal country al reggae passando per il rock, il pop e lo ska: sono i tratti caratteristici del gruppo che l'anno scorso ha pubblicato il suo secondo album, "Lëvalo", e mutato il nome in Pirati & Panadas Funk. Classe 1986, Pauz (al secolo Angelo Sanna, di Porto Torres) viene dal mondo del rap, ma con gli anni si è evoluto mescolando sonorità diverse pur mantenendo il proprio stile; sulla scena dal 2004, collabora da anni con le scuole elementari e medie in progetti basati sul fare gruppo e realizzare le proprie passioni condividendole con gli altri.





Con "Si esce vivi dagli anni '80" va dunque in archivio la terza edizione di JazzAlguer che, inaugurata il 12 luglio da Franca Masu, la cantante di casa proprio ad Alghero, ha visto avvicendarsi nelle settimane successive sul palco de Lo Quarter Stefano Nosei con Andrea Maddalone, il trio del contrabbassista Salvatore Maltana, Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura, Sade Mangiaracina con Ziad Trabelsi, il quartetto Roundella, il duo pianistico formato da Raimondo Dore e Sandra Stojanovic, il trio Timepiece e il progetto Swing Duets delle cantanti Valentina Nicolotti e Denise Gueye.

Seduti al tavolino di un bar, Emiliano Di Nolfo e Raffaele Sari Bozzolo rievocano, con ironia e leggerezza, personaggi e fatti degli anni '80 rimasti indelebili nella memoria collettiva di una generazione, tra cronaca, costume, musica e sport. I biglietti, a dieci euro, si possono acquistare ad Alghero da Cyrano Libri Vino e Svago, in via Vittorio Emanuele II.