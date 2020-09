Quartu Sant'Elena: per Bandiera Gialla Music Festival è tempo di tango

Il duo formato da Veronica Maccioni (voce e bandoneon) e Ottavio Farci (contrabbasso) ci accompagneranno dalla tradizione popolare sarda alle atmosfere messicane, per poi esplorare la poetica del tango canzone, da Agustìn Magaldi passando per Carlos Gardel fino ad Astor Piazzolla.





Il concerto di domani verrà aperto in questa occasione da Marta Andrea Moro, talentosa allieva della docente Noemi Balloi alla Scuola Civica di Quartu S.E. Il Festival è organizzato dall’Associazione Incontri Musicali, in collaborazione con la Scuola Civica di Musica “L. Rachel” e ispirato all’omonima trasmissione di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, come omaggio alla migliore musica degli anni Sessanta e Settanta. Per rispettare le prescrizioni sanitarie, l'ingresso è con offerta libera e con prenotazione obbligatoria al 351/8113531

Dal Teatro al Tango è il tema del quinto appuntamento dell'edizione 2020 del “Bandiera Gialla Music Festival”: Venerdì 18 settembre, dalle ore 20.30 salirà sul palco del chiostro del Convento dei Cappuccini a Quartu Sant’Elena, in via Brigata Sassari il duo Moris. "Moris" significa percorsi, sentieri, e il concerto è appunto un percorso che si dipana a partire dall'esperienza teatrale come musicisti-attori, con i compagni di cammino di Fueddu e Gestu, fino al tango, mantenendo come leit-motiv il tema dell'identità.