JazzAlguer: annullato il concerto di venerdì

I biglietti, a dieci euro, si possono acquistare ad Alghero da Cyrano Libri Vino e Svago, in via Vittorio Emanuele II, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 20.30. Per informazioni e prenotazioni: ticket@jazzalguer.it, tel. 3288399504 – 3391161674. Notizie e aggiornamenti sul sito www.jazzalguer.it e alla pagina www.facebook.com/jazzalguer.

La rassegna organizzata dall'associazione culturale Bayou Club-Events, quest'anno alla sua terza edizione, si chiuderà pertanto sabato 19 con "Si esce vivi dagli anni ‘80", uno spettacolo di e con Emiliano Di Nolfo e Raffaele Sari Bozzolo con la musica dal vivo dei Pirati & Panadas Funk: tra ricordi e riflessioni, il racconto di un decennio lungo come un secolo e delle illusioni, i timori e la leggerezza di chi era ragazzo allora.