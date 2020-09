Cortoindanza/Logos presenta tre progetti

Le verticali, l'acrobatica e la danza vengono usate con un ritmo lancinante accompagnato da brevi spinte che permettono di instaurare un rituale, nella prima performance alle 20.00 “Aïn” di e con Elie Chataignier (Francia). Aïn è una sorgente d'acqua che cerca i suoi limiti. Elie fa diventare il muro una porta, un portone, un trampolino che la spinge verso un altro linguaggio. Alle 20.30 il dialogo muto e sospeso tra due personaggi: una danzatrice e una marionetta di legno in “752 Giorni”, coreografia e interprete Silvia Bandini (Cagliari, Italia). Il luogo di questo incontro è uno spazio rarefatto in cui il tempo si dilata, il silenzio diventa ritmo e lo scorrere del tempo assume peso.





Chiude la serata “Lento e violento” di e con Valentina Cortese (Italia) alle 21.00. C’è qualche cosa di patetico che si svela tra la partenza ritmata del discorso neuro-scientifico e la deriva finale. Il personaggio erudito si aggrappa alle apparenze e alle ultime affermazioni pertinenti delle quali cerca di dare dimostrazioni, in un ultimo tentativo di mantenersi dignitoso. Per garantire le misure di sicurezza anti Covid-19 l'organizzazione comunica che è preferibile arrivare sul posto in anticipo rispetto all'orario di inizio dello spettacolo.





Per tutti gli spettacoli è obbligatorio l'uso della mascherina all'ingresso, all'uscita e durante tutti gli spostamenti all'interno del perimetro del sito. Verranno effettuati come da regolamento anti Covid-19 anche i regolari controlli della temperatura. Per informazioni: Tel. 070/275304 - 328/9208242 – 338/7423243 - tersicoreat.off@gmail.com - www.tersicorea.it

