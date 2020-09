Rassegna organistica internazionale: 2 concerti - Ad Alghero e Quartu

L’emergenza covid non ferma insomma le proposte musicali inserite nel programma del Festival, con la direzione artistica del maestro Antonio Mura, e della Rassegna Organistica, sotto il coordinamento artistico del maestro Ugo Spanu, organizzati e promossi dall’associazione culturale Arte in Musica con il contributo e il patrocinio della Regione Sardegna, Assessorato alla Pubblica Istruzione Beni Culturali Spettacolo e Sport, della Presidenza del Consiglio regionale, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero, oltre che delle Diocesi di Alghero-Bosa e Sassari, queste ultime con ruolo di supporto logistico, organizzativo e mediatico.





Venerdì 11 settembre, nel Duomo di Santa Maria di Alghero, Enrico Zanovello all’organo e Giulio Zanovello al violino saranno i protagonisti del recital che comprenderà le composizioni Tema e variazioni sopra “Ah! Vous dirai-je, Maman” di Johann Christoph Friedrich Bach, Concerto in re maggiore Op. 3 N. 9 (allegro, adagio, allegro) per violino e organo di Antonio Vivaldi, Vesper Meditation di Giuseppe Stabile, Sonatina per violino e organo di Julian Bret, Toccata alla celtica di Hans-André Stamm, Liebesgruss violino e organo di Edward Elgar, Baroque Suite (Plein Jeu a la Couperin, Marche Petite, Aria, Toccata) di Gordon Young e Praeludium e Allegro per violino e organo di Pugnani-Kreisler.





“L’organo come orchestra” è invece il titolo del concerto con Fabio Frigato in calendario il 12 settembre nella basilica di Sant’Elena di Quartu Sant’Elena con inizio sempre alle 21. Ecco il programma: April (a dirge for the cruelest month) di Riccardo Collu, Saint Francois de Paul Marchant sur les flots S. 175 di Franz Liszt / Maz Reger, Intermezzo Lirico di Marco Enrico Bossi, Carillon de Westminster op. 54 n.6 di Louis Vierne, Prelude "Alla Marcia" op. 23 n.5 di Sergei Rachmaninov, Vocalise Etude di Olivier Messiaen e An der schonen blauen Donau op. 314 di Johann Strauss / Jonathan Scott. L’ingresso ai concerti sarà gratuito. Saranno osservate le prescrizioni sanitarie anti covid 19.

Due concerti, uno ad Alghero venerdì 11 settembre e l’altro a Quartu Sant’Elena, per una tappa nel sud della Sardegna, il giorno successivo, sono i prossimi eventi della ventesima edizione della Rassegna Internazionale Organistica, inserita nel cartellone del “Festival del Mediterraneo - Rassegna di Musica e Cultura in Sardegna”. Ancora una volta sarà il Duomo di Santa Maria di Alghero, con inizio alle 21, ad ospitare il concerto di venerdì, con Enrico Zanovello all’organo e il figlio Giulio al violino, per una serata che si annuncia di grande livello. Sabato invece la Rassegna si sposta a Quartu Sant’Elena, nella basilica di Sant’Elena, dove, sempre con inizio alle 21, ritornerà Fabio Frigato, già apprezzato protagonista ad Alghero del concerto di apertura dell’edizione 2020 della Rassegna Organistica.