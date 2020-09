Cagliari: Musica a Corte debutta con il "poeta della tastiera"

Preview in esclusiva dei concerti che il Maestro Francesco Libetta terrà all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari nei giorni seguenti, il programma di martedì 15 settembre 2020 prevede un concerto di pianoforte sulle note di Ludwig van Beethoven, Fryderyc Chopin e Franz Liszt. Gli ospiti verranno accolti con un calice di benvenuto nella suggestiva Corte di Palazzo Doglio che per l’occasione diventerà un’intima platea all’aperto, con salotti dedicati.





Francesco Libetta, pianista, compositore, direttore d’orchestra si è esibito nei più grandi palchi del mondo dalla Scala di Milano alla Carnegie Hall di New York. Ha studiato Composizione con G. Marinuzzi a Roma e J. Castérède a Parigi, ha scritto musica, acusmatica, cameristica e orchestrale, per il teatro e il cinema. Le sue registrazioni hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti come il “Diapason d'Or”, lo “Choc” della rivista “Le Monde de la Musique” e il Raccomandé par Classique. Tra i registi dei suoi video ci sono personalità come B. Monsaingeon e F. Battiato.





Ha collaborato con violinisti (I. Haendel, A. Pritchin, M. Quarta, G. Angeleri); danzatori, coreografi e compagnie di balletto (da C. Fracci e C. Fagetti, da A. Molin a G. Galimberti, al Balletto del Sud e a S. Ballone); cantanti (A. C. Antonacci, E. Palacio, M. Devia) e numerosi colleghi pianisti. I biglietti per il concerto sono disponibili nel circuito BoxOffice Sardegna, in Viale Regina Margherita 43, a Cagliari. Sarà, inoltre, possibile approfittare di un esclusivo pacchetto che combina l’esibizione con la cena servita, subito dopo la performance, nell'atmosfera unica del ristorante Osteria del Forte, con speciale set menù dedicato alle note del Maestro dall’Executive Chef, Alessandro Cocco.

L’esibizione del celebre pianista, concertista, oltre che apprezzato direttore d’orchestra e compositore, organizzata in collaborazione con l’associazione “Amici della Musica di Cagliari”, apre il calendario della rassegna “Musica a Corte”, un cartellone di eventi e appuntamenti musicali en plein air che vedranno la Corte Doglio trasformarsi in un elegante teatro a cielo aperto, nel cuore della città.