Spettacolo Alghero: un concerto per la Diada (bilingue)

L’Ufficio di Alghero della Generalitat di Catalunya organizza la commemorazione dell'11 settembre, Festa Nazionale della Catalogna, con il concerto di Ester Formosa & Elva Lutza, che proporranno un repertorio che unisce la tradizione musicale catalana e sarda. L’evento si terrà il venerdi 11 settembre alle ore 19:00 presso Villa Mosca. Per motivi dell’emergenza Covid chi è interessato a parteciparvi deve dare conferma al numero telefonico 079 413 51 99 o a l'indirizzo di posta elettronica joanaros@gencat.cat



L'Ofici de l'Alguer de la Generalitat de Catalunya es complau a convidar-vos a la commemoració de l’11 de setembre amb el concert d'Ester Formosa & Elva Lutza que oferiran un repertori que uneix la tradició musical catalana i sarda, així com a la recepció oficial amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, que tindrà lloc a Villa Mosca el divendres 11 de setembre a les 19:00. Per motius de l’emergència Covid es prega de confirmar la vostra presència al número de telèfon 079 413 51 99 o a l’email joanaros@gencat.cat