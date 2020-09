Cortoindanza entra nel vivo: 4 giorni di danza, musica e teatro

La serata del 3 settembre, che vede la co-organizzazione tra Tersicorea e il Ce.D.AC - Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo Sardegna, come ogni anno sarà aperta anche al pubblico per proporre i sette “corti” finalisti: uno spettacolo di pura danza contemporanea tra musica, teatro e arti visive e un’immersione totale tra le creazioni di dieci minuti ciascuna dei giovani coreografi e danzatori italiani (con domicilio artistico in Italia, Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, Austria e Sardegna). La commissione artistica composta da coreografi, registi, attori, danzatori, artisti visivi, critici d’arte, garantisce il raggiungimento dell’obiettivo di appoggiare e supportare, attraverso la canalizzazione dei vari incentivi, tutti i progetti selezionati attraverso il bando.





Le giornate del 1°, 2 e 4 settembre saranno invece riservate esclusivamente alla commissione artistica e allo staff. Ecco i progetti finalisti accolti: “A Faun” di Chiara Olivieri, interpreti Carlotta Graffigna e Marco Bissoli (Italia, Mantova); “Accade!” di e con Chiara Bagni (Pisa, Italia - domicilio artistico Francia); “Crisalide” di Giovanni Insaudo con Sandra Salietti Aguilera (Ragusa, Italia - domicilio artistico Spagna/Germania/Svizzera); “Origami” di e con Sofia Casprini (Firenze, Italia - domicilio artistico Inghilterra/Francia); “Sono solo tuo padre” di e con Giovanni Gava Leonarduzzi (Udine, Italia); “Ultimo piano” di e con Giorgia-Gasparetto e Priscilla Pizziol (Padova, Italia - domicilio artistico Austria/Italia); “752 giorni” di e con Silvia Bandini (Cagliari, Italia). Sette “corti di danza” che indagano attraverso il linguaggio e la profondità espressiva del corpo temi intimi legati ai dubbi e ai sentimenti dell’essere umano, come la ricerca inesorabile di se stessi, la trasformazione dall’animalità all’umanità attraverso l’eros, o di una crisalide in farfalla, come il percorso dell’artista.





E ancora la violenza che ha il sapore delle menzogne, il modellamento della personalità nella società spesso indotta da determinati schemi sociali, la connessione tra due anime di legno e carne, tra ombre e luce; lo studio delle relazioni umane nelle sue molteplici sfumature. La Commissione internazionale che garantisce sostegno e la circolazione dei progetti: Twain Centro di Produzione Danza e Centro di Residenza Tuscania, Lazio Italy, Loredana Parrella; Zerogrammi Permutazioni_Torino Italy, Stefano Mazzotta; Cafe` de les artes Teatro_Santander, Spain, Alicia Trueba; Project Insonmnia Spain, Anthony Mathieu; Cie. Heliotropion Paris, France, under the artistic direction of Clotilde Tiradritti; Lavanderia a Vapore, centro di residenza e casa della danza / Fondazione Piemonte dal Vivo, responsabile progetti di residenza e rapporti internazionali Valentina Tibaldi; Paso a 2 Plataforma Coreogra´fica/Certamen Coreogra´fico de Madrid Spain, Laura Kumin; Critico di teatro e danza, Pickwick Torino /Italia Enrico Pastore.





“Cuore del progetto Logos, il Cortoindanza è finalizzato al sostegno di forme più innovative della creazione; processi di internazionalizzazione, in modo bi-direzionale; sviluppo costante nel tempo di progetti innovativi e sperimentali di relazione coi territori e le comunità di riferimento; sviluppo del dibattito culturale intorno alla creazione contemporanea. Ogni anno vengono selezionati un centinaio di progetti coreografici della giovane danza d’autore, implementando la produzione e la circuitazione di autori coreografi e delle loro opere, in una vetrina importante per lo sviluppo della danza contemporanea, teatro fisico e arte circense in Sardegna“, spiega Simonetta Pusceddu. Obiettivo del Cortoindanza/Logos è quello di far emergere nuove forme di creazione nello spettacolo attraverso riconoscimenti e incentivi, promuovendo la multidisciplinarietà (danza, teatro, musica e arti visive), per trasformare l’assenza di un classico luogo di diffusione in un bene, inventando sistemi di rappresentazione in situ che valorizzano sia il ricco patrimonio dei luoghi che la creatività artistica.





INGRESSI E PRENOTAZIONI La serata prevede la prenotazione del posto attraverso il link che segue. Il costo è di 10 euro per l'ingresso allo spettacolo. Per chi gradisse consumare un pasto a suo piacere è richiesta la prenotazione anche del tavolo indicando il numero di persone partecipanti. Il costo è alla carta. Link per prenotazione biglietti: https://www.tersicorea.it/events/festival-bando-alla-scrittura-coreografica-riconoscimenti-e-incentivi-cortoindanza-xiii-edizione-2020

