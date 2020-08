Creuza de Mà: stasera concerto della banda musicale Città di Carloforte

In programma alle 10.30 al Cinema Mutua la verifica e proiezione dei cortometraggi del modulo Giovannesi. Verte invece sul ruolo della musica nel cinema l'incontro successivo (sempre al Cinema Mutua), a cura dell'ACMF - Associazione Compositori Musica per Film, che vede protagonisti i compositori di colonne sonore Pivio (al secolo Roberto Pischiutta) e Pasquale Catalano, fresco vincitore del Nastro D'Argento per la colonna sonora di "La Dea Fortuna" di Ferzan Ozpetek. A condurre l'appuntamento il musicista e musicologo Riccardo Giagni, presenza immancabile del festival. Gli allievi del Campus CSC saranno ancora coinvolti, nel pomeriggio (17.30), nel catturare i suoni dei carrugi, delle strade e del porto di Carloforte, nello scouting sonoro guidato dal tecnico del suono Stefano Campus: un'attività didattica che avrà un piccolo seguito anche nella giornata di lunedì 31.





In serata, infine, all'anfiteatro Aste a partire dalle 21.30, un momento tipico del festival, che rafforza il suo legame con il paese che lo ospita da sempre: il concerto di musiche per cinema della Banda musicale Città di Carloforte "Angelo Aste" a suggellare la tranche carlofortina di Creuza de Mà. Nel repertorio, oltre a un omaggio a Ennio Morricone con "Cinema Paradiso", a Nino Rota con "Amarcord" e a Fabrizio De André, con l'immancabile "Creuza de Mà", compaiono anche grandi successi, come "We are the Champions" dei Queen o "Hallelujah" di Leonard Cohen.





La quattordicesima edizione di Creuza de Mà è organizzata dall'associazione culturale Backstage con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio), della Fondazione Sardegna Film Commission, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Comune di Carloforte e del Comune di Cagliari (Assessorato alla Cultura e Spettacolo), della Fondazione di Sardegna, CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia Scuola Nazionale di Cinema.

L'ultima giornata si apre con le attività del versante didattico del festival, il Campus Musica e Suono per cinema: un progetto di alta formazione particolarmente caro al festival, promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna con la Fondazione Sardegna Film Commission, che vede la collaborazione tra Creuza de Mà e il Centro Sperimentale di Cinematografia, con gli allievi di Regia, Montaggio, Suono e Musica impegnati in masterclass e esercizi tecnici.