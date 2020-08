Jazz Alguer: stasera Mariano Tedde, Nicola Muresu e Massimo Russino

Il trio si apre per accogliere un ospite del calibro del sassofonista tenore e soprano Emanuele Cisi; nato a Torino cinquantasei anni fa, premiato dalla rivista Musica Jazz come miglior nuovo talento nel 1995, Emanuele Cisi vanta una carriera professionale che si snoda tra Italia, Europa e Stati Uniti, ma si è esibito anche in Cina, in Oceania e Sud America. Ha suonato con musicisti del calibro di Clark Terry, Nat Adderley, Jimmy Cobb, Sting, Albert Heath, Benny Golson, Billy Cobham, Branford Marsalis, Joe Lovano, Aldo Romano, Enrico Rava, Paolo Fresu, tra gli altri, e conta una decina di dischi a suo nome e più di cento come sideman o co-leader. Unico artista europeo pubblicato da una delle più prestigiose etichette specializzate statunitensi, la Maxjazz (con l'album "Where or When", nel 2013), nel 2015, 2016 e 2017 ha vinto il Jazzit Readers Poll indetto dalla rivista specializzata Jazzit come migliore tenorsassofonista italiano.





I biglietti per il concerto (10 euro) si possono prenotare via mail all'indirizzo ticket@jazzalguer.it o telefonando ai numeri 3288399504 e 3391161674. Domenica sera botteghino aperto a Lo Quarter dalle 20. JazzAlguer prosegue giovedì 3 settembre con il progetto Swing Duets delle cantanti Valentina Nicolotti e Denise Gueye accompagnate dal trio del pianista Salvatore Spano, con Alessandro Atzori al contrabbasso e Ciccio Brancato alla batteria.

Ottavo concerto in cartellone per JazzAlguer, la rassegna in corso dal 12 luglio ad Alghero (Ss) per l'organizzazione dell'associazione culturale Bayou Club-Events e la direzione artistica di Paolo Fresu. Dopo il duo pianistico di Raimondo Dore e Sandra Stojanovic, protagonista lunedì scorso, il palco allestito a Lo Quarter accoglie stasera domenica 30 alle 21.30 una formazione di primo piano della scena jazzistica sarda, il Timepiece Trio del pianista Mariano Tedde, il contrabbassista Nicola Muresu e il batterista Massimo Russino: un organico ben rodato da quindici anni di intensa attività con varie collaborazioni anche in campo internazionale come sideman, come trio e come settetto (nella versione Three + Four Timepiece con cui ha registrato l'album "Upwind").