Creuza de Mà: omaggio a Ennio Moricone sullo strapiombo di Capo Sandalo

Lo spettacolare scenario a strapiombo sul mare ospita stavolta un omaggio a Ennio Morricone, una produzione originale che vede l'insolito incontro tra l'organettista Pierpaolo Vacca, noto per le sue interpretazioni in cui si fondono tradizione sarda e sperimentazione, con gli archi del Cinematic Trio, formazione ad hoc composta da Tommaso Delogu (viola), Olesya Emelyanenko (violino) e Gianluca Pischedda (violoncello): un emozionante viaggio musicale sulle melodie del grande compositore scomparso lo scorso 6 luglio. L'altro appuntamento musicale di rilievo nel palinsesto della giornata di sabato 29 è invece in tarda serata ai Giardini di Note: protagonisti Neri Marcorè e Fabrizio Guarino alla chitarra e al pianoforte, alle prese con una produzione originale del festival, "Le Canzoni: colonne sonore italiane", prima tappa di un percorso tematico che Creuza de Mà intende portare avanti edizione dopo edizione.





"La potenza evocativa diventa evidente nell'uso delle canzoni al cinema", spiega il direttore artistico del festival, Gianfranco Cabiddu, "acquista così il valore speciale di veicolo prezioso per avvicinare e introdurre, con leggerezza, il mistero del rapporto emotivo tra parole, musica e immagine, che soprattutto nelle mani ironiche di un attore come Neri Marcoré diventa immediato e godibile a un pubblico sia colto che popolare". Alle 23, a precedere il concerto di Neri Marcorè e Fabrizio Guarino, il terzo e ultimo della serie di cortometraggi realizzati da alcuni ex allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia che il festival presenta sotto il titolo Round Midnight – Primi Passi: stavolta è il turno di Ernesto Maria Censori con i quattordici minuti del suo "U sarcinale".





La penultima giornata del festival avrà nel frattempo vissuto in mattinata il suo consueto appuntamento con le masterclass del Campus Musica e Suono per cinema dedicate al lavoro di regista, musicisti, montatori e disegno del suono; in compagnia del musicista e musicologo Riccardo Giagni, gli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia, incontrano alle 10.30 al cinema Mutua i registi Mario Piredda e Giorgio Diritti – reduci dalla proiezione, il giorno prima, dei rispettivi film, "L'Agnello" e "Volevo nascondermi", affiancati dal sound designer Luca Leprotti e dal compositore Marco Biscarini, e da Daniele Furlati (coautore con lui delle musiche di "Volevo Nascondermi").

Tiene banco la musica dal vivo, sabato 29, Creuza de Mà: due gli eventi di spicco nella penultima giornata del festival diretto da Gianfranco Cabiddu e dedicato alla musica per il cinema, quest'anno alla sua edizione numero quattordici, in corso a Carloforte da mercoledì fino a domenica. Il primo – già sold out - è uno dei momenti più suggestivi e attesi di ogni edizione: l'imperdibile concerto al tramonto alle Ciasette, la località nei pressi di Capo Sandalo, punta estrema nella parte occidentale dell'isola di San Pietro.