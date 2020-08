A Marina d'Estate è la giornata del bambini

Con l’arrivo delle Macchine Perfette, però, tutto viene automatizzato e il mondo subisce una drastica rivoluzione. Basta schiacciare un pulsante, infatti, per vivere in un mondo perfetto e noioso. È così che tutti hanno smesso di sognare, accantonando ogni desiderio. Ma la speranza è sempre l’ultima a morire: Anna, la sarta del paese, durante la notte incontra un gigante con la passione del volo che non si è adattato alla nuova vita “perfetta”. Chi riporterà il vento nella valle e con sé la voglia di sognare ancora? A chiudere gli appuntamenti della giornata (alle 20) ci penserà la compagnia Figli d'Arte Medas con uno degli spettacoli più attesi di questa edizione: sul palco l’attore e regista Gianluca Medas con “Il piccolo principe” (tratto dal libro di Antoine de Saint-Exupèry).





Il lavoro si ispira al famosissimo libro, con una suggestiva lettura capace di rappresentare quel magico universo dove vive eternamente il suo piccolo protagonista. La forza della narrazione coinvolge gli spettatori, catapultati nel poetico mondo del suo protagonista in un racconto che, nella forma di un'opera letteraria per ragazzi, affronta temi come il senso della vita e il significato dell'amore e dell'amicizia. La seconda edizione di Marina Estate vivrà la sua utima giornata sabato 29 agosto con due spettacoli della compagnia sassarese S'Arza Teatro, in scena alle 18 con “La principessa della nuvola e il guardiano del lago” e alle 20 con lo spettacolo “Bob mille baci. Durante la quattro giorni di Marina Estate lo spazio all'aperto del Teatro Sant'Eulalia si estenderà coinvolgendo il bar nella piazza antistante, che diventerà un punto integrato dove si potrà usufruire di offerte speciali appositamente studiate per gli spettatori del festival.





I grandi e piccoli spettatori saranno accolti, inoltre, direttamente dallo staff e dagli artisti di Theandric che accompagneranno il pubblico dall'ingresso alla sistemazione nella sala all'aperto, nelle vesti di alcuni dei personaggi degli spettacoli che andranno in scena. Dall'apertura della biglietteria alle 17 e per tutta la serata, nell'intervallo tra il primo e secondo spettacolo, in chiusura, l'artista e performer Andres Gutierrez della compagnia Impatto Teatro intratterrà il pubblico con i suoi strabilianti numeri di giocoleria e clownerie. Il quartiere Marina sarà, inoltre, invaso dalle delle scorribande di tutti gli artisti della rassegna, che contribuiranno a trasformarlo in un quartiere fiabesco, popolato da personaggi fantastici.





INFO BIGLIETTI – Il biglietto per due spettacoli costa 7 euro per uno spettacolo, invece, ha il prezzo di 5 euro. I tagliandi sono acquistabili presso il teatro il giorno dello spettacolo dalle ore 17. In ottemperanza alle norme anticovid, per evitare assembramenti al botteghino, si consiglia prenotare il proprio biglietto chiamando il numero 339 5628 680. Anche in questa occasione sarà avviata la campagna “Un biglietto per Marina Estate. Bambini a teatro”, un esempio di innovazione sociale applicata alla fruizione dello spettacolo.





Perché il costo del biglietto non diventi un motivo di esclusione, chi vorrà e potrà, avrà l'occasione di acquistare uno o più biglietti da lasciare a disposizione di chi non potrà. Il biglietto singolo o giornaliero sospeso, proprio come il caffè, potrà essere richiesto contattando la segreteria del festival al numero 339 562 8680 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.

