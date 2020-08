Spettacolo Festival di Narcao: aprono i Bad Blues Quartet

Il blues targato quattro mori protagonista anche venerdì 28 agosto a Narcao (Sud Sardegna), nella terza serata del festival Narcao Blues edizione numero trenta, che in questa particolare annata si riconosce nel titolo "Sardinia Plays The Blues". Ad aprire gli appuntamenti nella storica piazza Europa, alle 21.30, il Bad Blues Quartet, di ritorno al festival dopo due anni (nell'edizione 2018 ha suonato in uno degli appuntamenti dopoconcerto) per presentare il suo secondo album "Back On My Feet", prodotto dall'etichetta Talk About Records (2019) e patrocinato dall'associazione Blues Made in Italy. Il disco si muove sapientemente tra diversi generi musicali, abbracciando il blues più datato e torbido, passando per il funk e il country, e culminando, in alcuni suoi momenti, nel più puro hard rock, dando prova di una consolidata maturità e rinnovata consapevolezza di tutta la band. Sul palco ci saranno Eleonora Usala alla voce, Federico Valenti alla chitarra, Gabriele Loddo al basso e Frank Stara alla batteria. A farla da padrona nel secondo set (ore 23) sarà invece la regina del blues isolano, Irene Loche, a Narcao con il suo progetto solista intriso di sonorità soul e folk, dove accordature aperte e ritmi lontani diventano protagonisti. La cantautrice e chitarrista oristanese appartiene ufficialmente dal 2015 alla scuderia Magnatone USA, unica italiana nel panorama mondiale insieme a Jeff Beck, Billy Gibbons, Keith Richards, Jackson Browne, Neil Young, tra gli altri. Dal 2018 è diventata, inoltre, artista della Asher Guitars & Lap Steels, insieme ad artisti del calibro di Ben Harper, Jackson Browne, David Crosby, Marc Ford, Gregg Leisz, James Valentine, Zack Brown. Al fianco di Irene Loche, domani sera (venerdì 28) a Narcao, ci saranno Andrea Sanna al Fender Rhodes e all'organo Hammond, Gian Luca Canu al basso e Alessandro Cau alla batteria. L'ultima serata di Narcao Blues - sabato 29 agosto - vedrà sul palco del festival due assi della musica del diavolo in Sardegna: alle 21.30 il tiepido vento del Mississippi soffierà sulle note del bluesman Vittorio Pitzalis, mentre a salutare la trentesima edizione ci penserà Francesco Piu, ancora una volta sul palco di piazza Europa (alle 23) per presentare la sua ultima fatica discografica, l'album "Crossing" (Appaloosa, 2019). Gli abbonamenti per l'ingresso ai concerti sono esauriti; per informazioni la segreteria del festival risponde all'indirizzo di posta elettronica infoblues@narcaoblues.it e al numero 0781875071. Notizie e aggiornamenti sul sito www.narcaoblues.it e alla pagina https://www.facebook.com/narcao.blues. IL FESTIVAL • Narcao Blues prende vita nel 1989 per iniziativa dell'associazione culturale Progetto Evoluzione, nata l'anno prima con l'obbiettivo di contribuire alla crescita e lo sviluppo socioculturale del Sulcis, con una particolare attenzione verso i giovani. Oltre al festival vari progetti paralleli sono nati nel corso del tempo, dal South In Blues alla Gospel Explosion (rassegna itinerante che si tiene a dicembre, quest'anno alla sua sedicesima edizione), e poi seminari e conferenze per le scuole: iniziative che dimostrano come l'attività dell'associazione culturale Progetto Evoluzione e del proprio staff sia in continua crescita ed espansione, nonostante le difficoltà e le sfide che si presentano ogni anno. Di recente il Narcao Blues si è anche messo in luce per essere uno dei festival fondatori dell'Italian Blues Union, l'unione degli organizzatori e appassionati di blues dello Stivale. L'associazione fa capo alla più estesa European Blues Union, realtà che riunisce al suo interno ben ventitré nazioni.