Il grande flamenco sbarca a Quartucciu, Monserrato e Assemini

Guida il gruppo, Niño Manuel, chitarrista di Sanlúcar de Barrameda che ha avuto illustri maestri, come Manolo Sanlúcar, e può vantare una carriera per importanti compagnie andaluse, girando il mondo dall'America al Giappone, oltre che l'Europa. Anche Maria Ollero conta decine di tour internazionali con importanti compagnie spagnole, compresa una parentesi lunga anche in Sardegna. Insegna baile classico e flamenco nella sua accademia a Sanlúcar. Appassionato di danza e flamenco in generale, Jose Carlos Marchante, di Cadice, ha lavorato in giro per la Spagna nei migliori tablao, in particolare a Siviglia; anche lui insegna presso la sua accademia a Sanlúcar.





Al cante Jesus Castilla, nato a San Fernando, si è formato studiando i grandi maestri della sua città e dintorni, forgiando uno stile personale che l’ha portato a ottenere numerosi premi e riconoscimenti e a un’intensa attività artistica, cantando come solista e per la danza con grandi bailaores e bailaoras e spettacoli di compagnia. Infine, David Becerra, percussionista specializzato in accompagnamento al cante e al ballo, attualmente è anche testimonial per le percussioni Pepote.

Tre serate all’insegna della "Pasión Flamenca" proposte dalla cooperativa Forma e Poesia nel Jazz con il contributo della Fondazione di Sardegna e dei comuni di Monserrato, Assemini e Quartucciu con la collaborazione delle rispettive proloco. Son Y Tacon si presenta con Maria Ollero e Jose Carlos Marchante al baile, Jesús Castilla al cante, Niño Manuel Lopez Romero al toque e David Becerra alla percusión, per proporre un repertorio classico di flamenco con gli stili o "palos" della tradizione: bulerias, seguiyrias, soleá.