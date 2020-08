Oggi si inaugura "Marina Estate" - L'evento al Sant'Eulalia di Cagliari

I bambini sono stati tra i più penalizzati durante la quarantena e lo sono ancora con le numerose restrizioni anti-Covid. Diversi specialisti sostengono il grande rischio che possano subire danni per la loro crescita. Anche il mondo dello spettacolo si interroga sull’imminente futuro che ci aspetta. Occorrono soluzioni istituzionali, politiche ed economiche capaci di mettere al centro l’infanzia, e il teatro può essere un ottimo strumento per recuperare i rapporti umani che in questo periodo devono fare i conti con delle profonde mutazioni. L’incontro di presentazione, moderato dal giornalista Simone Cavagnino, si concluderà con un momento conviviale, brindando all’apertura del Festival.





Tra le uniche rassegne ad occuparsi di intrattenimento per i più piccoli nell’estate isolana, Marina Estate si suddividerà in quattro serate all’insegna del teatro contemporaneo, con un focus su temi e argomenti cari ai bimbi: sono queste le coordinate principali che caratterizzano le scelte compiute da Maria Virginia Siriu, direttrice artistica della manifestazione che vedrà al centro le compagnie Figli d’arte Medas, Il Crogiuolo, Theandric Teatro Nonviolento, S’Arza Teatro, Teatro Tragodia e La Botte e il Cilindro. Marina Estate è organizzata dalla compagnia Theandric Teatro Nonviolento con il contributo e sostegno del MIBACT Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna.

Verrà inaugurata oggi mercoledì 26 agosto negli spazi all’aperto del Teatro Sant’Eulalia di Cagliari la seconda edizione di Marina Estate, il festival teatrale per bambini organizzato da Theandric Teatro Nonviolento, previsto in città dal 26 al 29 agosto. Alle 17 si terrà l’incontro di apertura della rassegna dal titolo “ripartiamo dai bambini”, promosso dalla compagnia Theandric Teatro Nonviolento, al quale parteciperà la direttrice artistica Maria Virginia Siriu con gli interventi della psicologa Angela Quaquero e dei rappresentanti delle compagnie teatrali coinvolte. L’appuntamento vuole approfondire, coinvolgendo la cittadinanza, il rapporto tra teatro e infanzia in questo delicato periodo storico caratterizzato dall’emergenza sanitaria in corso.