Sarroch: a Villa Siotto la "Moda sotto le stelle"

Anche quest’anno, Villa Siotto spalanca le porte alla moda di Capoterra 2000 & Emme Comunicazione, e accoglie a Sarroch la 3^ rassegna estiva di “Moda sotto le Stelle”.



Venerdì 28 agosto dalle ore 21.30, l’associazione culturale Capoterra 2000 & Emme Comunicazione - in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Sarroch- fedele alla mission di 25 anni, tiene vivo il connubio tra arte e moda e omaggia “Villa Siotto” - casa padronale dei primi del ‘900 situata su una collina affacciata al paese - con l’estro sartoriale degli artigiani: Roberto Bortolussi, Marinella Staico, Emma Ibba, Marinella Porru, Dina Pinchuk, Paola Sailis, Cristina Serrau, Sabina Pisano e Giusy Mura.

Dedita altresì a realizzare efficaci sinergie, Capoterra 2000 si avvale del supporto dei media partner: SardegnaEventi24 (piattaforma in Sardegna di giornalismo partecipativo dedicata agli eventi, all’approfondimento e al turismo), Ricette di Sardegna ( blog sul mondo dell’enogastronomia in Sardegna e non solo), Il Sarrabus (primo quotidiano online del sud-est della Sardegna) e la Voce del Sarrabus (periodico mensile del sud-est della Sardegna).





La serata, presentata da Arianna Accorte (ex indossatrice passata alla conduzione degli eventi di Capoterra 2000), sotto la direzione artistica di Giulia Auriemma, punta i riflettori sulle esilaranti gag del “Bis Molleggiato”, Antonio Correa, e sulle doti canore della cantante Giulia Pau.

L’ingresso all’evento è gratuito ma nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid i posti sono limitati, per cui si rende necessario effettuare la propria registrazione e quella di eventuali accompagnatori cliccando sul seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-moda-sotto-le-stelle-a-sarroch-villa-siotto-117241196575