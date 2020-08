Il Pimpa arriva ad Alghero: alla Pietraia e in Merenderia (video)

Girare il mondo "armato" di naso rosso, per far sorridere il cielo, dove cadono bombe e lacrime. Questa è la missione che il clown "Il Pimpa", al secolo Marco Rodari, porta ovunque sia andata smarrita la gioia dei bimbi.Con l'Associazione "Per far sorridere il cielo", Il Pimpa è impegnato da molti anni su vari fronti di guerra nel Medio Oriente con progetti a favore di bambini e ragazzi. Nel suo sito www.ilpimpa.it si può trovare ampia documentazione sulle attività e i progetti a Gaza, in Siria, Iraq, Egitto. Nel tour in Sardegna dal 31 agosto al 6 settembre Il Pimpa porterà il suo spettacolo-testimonianza e i laboratori di magia adatti ad un pubblico di bambini e famiglie.





Racconterà inoltre la sua esperienza e i progetti realizzati attraverso proiezioni e la presentazione del suo libro "La Guerra in un Sorriso". Questo l'itinerario del tour: 31 agosto Alghero (ore 19.00, campetto sportivo del quartiere La Pietraia) in collaborazione con compagnia Tricirco; 1 settembre Alghero (ore 19,00 presso La Merenderia);2 settembre Cuglieri (ore 19.00, Piazzetta Sa Serra) in collaborazione con Amministrazione Comunale e Coop. La Famiglia; 3 settembre Sinnai (ore 17.00 Laboratorio di magia presso Biblioteca Comunale; Spettacolo ore 19.00 presso Museo MuA) in collaborazione con Associazione Madiba e patrocinio Amministrazione Comunale;4 settembre Cagliari (ore 19.00 social club Su Tzirculu); 6 settembre Monte MInerva (ore 18.30 presso la Locanda Minerva).





Il Pimpa porta con sé la poesia e la magia, ciò di cui grandi e piccoli hanno bisogno, ancora di più in questo difficile momento, senza dimenticare il concreto impegno per la pace e la solidarietà verso altri popoli che continuano a soffrire la condizione della guerra. L'ingresso a tutti gli appuntamenti e a offerta libera. Le offerte raccolte durante gli incontri saranno impegnate nella realizzazione dei progetti dell'Artista in Medio Oriente. Tutti gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle normative Covid19.