Nuoro Jazz presenta il sax di Cisi e Moroni al piano

Due protagonisti del jazz italiano di scena sabato 22 al festival Nuoro Jazz: alle 21, nel giardino della sezione sarda della Biblioteca Satta, il sassofonista Emanuele Cisi e il pianista Dado Moroni si incontrano nella formula intima e speciale del duo per dare vita a un concerto che si annuncia dinamico e coinvolgente.



Biglietti in vendita online sul sito Ciaotickets e a Nuoro al CTS (Centro Turistico Sardo) in piazza Mameli, 1.







Sassofonista tenore e soprano, nato a Torino cinquantasei ani fa, premiato dalla rivista Musica Jazz come miglior nuovo talento nel 1995, Emanuele Cisi vanta una carriera professionale che si snoda tra Italia, Europa e Stati Uniti, ma si è esibito anche in Cina, in Oceania e Sud America.



Ha suonato con musicisti del calibro di Clark Terry, Nat Adderley, Jimmy Cobb, Sting, Albert Heath, Benny Golson, Billy Cobham, Branford Marsalis, Joe Lovano, Aldo Romano, Enrico Rava e Paolo Fresu, tra gli altri, e conta una decina di dischi a suo nome e più di cento come sideman o co-leader.



Unico artista europeo pubblicato da una delle più prestigiose etichette specializzate statunitensi, la Maxjazz, nel 2015, 2016 e 2017 ha vinto il Jazzit Readers Poll indetto dalla rivista specializzata Jazzit come migliore tenorsassofonista italiano.



Docente di sassofono jazz al Conservatorio Verdi di Torino, insegna ai Seminari di Nuoro Jazz dal 2013.







Anche Dado Moroni, uno dei pianisti jazz italiani più richiesti in Europa e in America, è entrato a far parte del corpo docente dei corsi nuoresi in quello stesso anno. Classe 1972, ha debuttato giovanissimo, a diciassette anni, con Tullio de Piscopo e Franco Ambrosetti, col quale collabora ancora oggi.



Il pianista genovese, tra i pochissimi musicisti italiani la cui biografia è inserita nella prestigiosa "Biographical Enciclopedia of Jazz" di Leonard Feather e Ira Gitler, ha maturato una grande esperienza a livello internazionale: al suo attivo collaborazioni con grandi nomi del jazz mondiale come Dizzy Gillespie, Wynton Marsalis, Freddie Hubbard, Tom Harrel, James Moody, Johnny Griffin e tantissimi altri. Musicista di fortissima personalità, dotato di particolare sensibilità musicale, tecnica, energia e creatività, Dado Moroni riesce a inserirsi con la massima naturalezza nei diversi contesti musicali.







A tutt'oggi ha inciso oltre cinquanta album per importanti etichette discografiche. Inaugurato martedì scorso, e in programma tutte le sere fino a giovedì prossimo (27 agosto), il festival Nuoro Jazz prosegue domenica 23 con il contrabbassista cremonese Loris Leo Lari (classe 1991) e il suo quartetto, con Francesco Orio al piano e tastiere, Stefano Bruni alla chitarra elettrica e Davide Bussoleni alla batteria.



Per informazioni la segreteria dell'Ente Musicale di Nuoro risponde al numero 078436156 e all'indirizzo di posta elettronica nuorojazz@entemusicalenuoro.it; altre notizie e aggiornamenti sono disponibili nel sito www.entemusicalenuoro.it e alla pagina www.facebook.com/nuorojazz2014.





Il festival Nuoro Jazz è organizzato dall'Ente Musicale di Nuoro con il contributo del MiBACT (extra-FUS COVID), della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Assessorato del Turismo), della Fondazione di Sardegna e dell'Amministrazione Comunale di Nuoro, con il supporto della Biblioteca Sebastiano Satta, della cooperativa sociale LARISO, della galleria Mancaspazio, Nuoro di Mereu Auto, del CTS Nuoro, Desacrè e cooperativa Maia.